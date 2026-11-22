El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero exige elegir a presidenta del INE

La dirigencia nacional del PAN exigió a la Cámara de Diputados la emisión de la convocatoria para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), al argumentar que el procedimiento judicial o negociaciones entre partidos no pueden utilizarse como justificación para omitir esta acción.

Luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que debían esperar el fallo del Tribunal Electoral tras el recurso interpuesto por el PAN para emitir la convocatoria, el líder del blanquiazul sostuvo que el procedimiento puede iniciarse sin necesidad de esperar una sentencia.

El juicio interpuesto por el PAN solicita al Tribunal Electoral ordena a los órganos responsables de la Cámara de Diputados realizar las actuaciones necesarias para emitir y publicar la convocatoria para designar a la nueva presidencia del INE.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, recalcó que la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no puede continuar aplazándose por falta de acuerdos políticos, por lo que exigió a la Cámara de Diputados cumplir con su responsabilidad constitucional y emitir la convocatoria para designar a la persona que encabezará el organismo rumbo a las elecciones de 2027.

Para el PAN, esta omisión afecta el derecho de las y los legisladores a participar en la deliberación y votación de una decisión de trascendencia nacional, además de prolongar una presidencia provisional que no sustituye la obligación constitucional de realizar el nombramiento definitivo.

Acción Nacional advirtió que la salida de Guadalupe Taddei ocurrió desde el 26 de octubre y que, pese al tiempo transcurrido, continúa pendiente la convocatoria para elegir a quien deberá concluir el periodo constitucional de la presidencia del INE hasta 2032.

El partido señaló que la existencia de negociaciones entre las fuerzas políticas o de un procedimiento judicial no debe utilizarse como justificación para detener el cumplimiento de una responsabilidad constitucional.

Romero reiteró que el objetivo de Acción Nacional no es colocar a una persona cercana al PAN, sino garantizar una presidencia verdaderamente independiente de todas las fuerzas políticas, que respete la voluntad ciudadana y genere confianza en la organización de los próximos comicios.

El dirigente nacional también insistió en que la renovación del INE debe acompañarse del esclarecimiento de las presuntas irregularidades en contrataciones durante la administración de Guadalupe Taddei, sin que su renuncia implique el cierre de las investigaciones o de las posibles responsabilidades legales.

El PAN exige que la renovación del INE se resuelva conforme a la Constitución y no a los tiempos o intereses políticos de las mayorías parlamentarias.