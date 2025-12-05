Convoca Duarte a marchar en defensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo

Tras afirmar que en el Estado de México se defenderán los siete años del proyecto de transformación iniciado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y encabezado hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de gobierno Horacio Duarte invitó a los mexiquenses a marchar en el zócalo este sábado 6 de diciembre.

Como se recordará, esa concentración conmemorará la llegada al poder de la segunda etapa de la 4T al frente de la administración federal.

Duarte

“Los quiero invitar a que mañana nos acompañen en el Zócalo de la Ciudad de México a festejar 7 años de transformación, a respaldar con claridad a la Presidenta porque ninguna difamación, ningún ataque, ninguna misoginia podrá con un pueblo valiente como el pueblo de México, como el pueblo del Estado de México”, dijo Duarte.

El secretario de Gobierno del Edomex estuvo presente en el Primer Informe de Gobierno de Raciel Pérez Cruz, Presidente Municipal de Tlalnepantla.

Frente a miles de habitantes del oriente del Estado de México, Duarte Olivares afirmó que a “las y los señores de la derecha”, no les gusta que hoy los jóvenes tengan asegurada una beca en la Constitución, que los adultos mayores tengan garantizada una pensión y que las mujeres tengan un papel protagónico en la historia del país.

Señaló que con mentiras y difamaciones la oposición de derecha piensa que destrozarán el proceso de transformación pero afirmó, no avanzarán.