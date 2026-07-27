Regulación del uso de tecnología en menores busca concientizar a los padres para tomar decisiones en conjunto con el gobierno

Tania Jiménez García, maestra en Orientación Psicológica y especialista en prevención de adicciones (Graciela López Herrera)

La Presidenta Claudia Sheinbaum realizó de nueva cuenta un llamado a la concientización de los padres de familia sobre los impactos que tienen para los menores el uso de dispositivos tecnológicos con el fin de impulsar una regulación iniciada en las escuelas, que se construya en conjunto entre la decisión de las familias y el gobierno.

La mandataria apuntó que una encuesta arrojó que existe preocupación de los padres de familia por la regularización de los dispositivos y que el 70 por ciento de ellos están de acuerdo en regular el uso de celulares en las escuelas, por lo que el objetivo es llegar a un cuidado colectivo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado destacó que es importante que los padres aborden estos temas ya que la responsabilidad de la regulación de su uso no termina en las escuelas sino que se extiende a las permisiones que se establezcan dentro de los hogares.

Delgado señaló que la reflexión respecto a niños y adolescente debe ser más profunda ya que no se habla únicamente de hábitos que cambian, sino de hábitos que se forman mientras se está formando el cerebro y esto será determinante para toda su vida.

“Por eso es fundamental que esta conversación avance acompañada de evidencia científica y que lo sepan también los papás, las mamás y los maestros”, afirmó.

Tania Jiménez García, maestra en orientación psicológica y especialista en prevención de adicciones, explicó que el uso problemático de tecnología genera una sobreestimulación cerebral que altera la producción de dopamina, provocando adicción y daños cognitivos similares al consumo de sustancias.

Informó que expertos sugieren la desintoxicación digital mediante el retiro de dispositivos en menores de 12 años y la reducción gradual con acompañamiento en adolescentes, destacando la neuroplasticidad para revertir estos efectos, ya que las tendencias actuales sugieren que las nuevas generaciones perderán dos décadas de su existencia en las redes sociales.

Además, precisó que se propone la intervención temprana y el acompañamiento terapéutico según la edad para revertir el daño y fomentar alternativas saludables.

Al respecto, Lucía Magis Weinberg, directora del Centro de Juventud Digital de la Universidad de Washington, apuntó que el desarrollo cerebral en la adolescencia presenta un desfase crítico: el sistema emocional y de recompensa (acelerador) madura a los 15 años, mientras que el control cognitivo y toma de decisiones (freno) lo hace hasta los 25 años, una brecha que vulnerabilidad ante riesgos como el uso desmedido de tecnología.

Señaló que entre los impactos del uso desmedido de las pantallas en elcerebro destaca la reducción del tiempo de concentración en pantalla de minutos a solo 47 segundos; el uso excesivo se asocia con el adelgazamiento de zonas cerebrales; el acceso a celulares antes de los 12 años afecta el desarrollo de la mente; interrumpe las 9 horas de sueño necesarias, el ejercicio y la convivencia presencial.