Ley Trasciende en México: ¿Cómo va la propuesta que busca legalizar la eutanasia y muerte digna en México?

Ley Trasciende | La propuesta que busca abrir paso a la eutanasia en México. (Andrea Murcia Monsivais)

La discusión sobre la posibilidad de legalizar la eutanasia y la muerte médicamente asistida en México continúa avanzando. En razón de ello, Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, convocó a la primera marcha por la muerte digna para llevar la iniciativa hasta la Presidencia de la República.

La movilización está prevista para el próximo 28 de agosto, a las 9:00 horas, y partirá del Palacio de Bellas Artes rumbo a Palacio Nacional. La convocatoria está dirigida a pacientes, cuidadores, familiares y personas que respalden la posibilidad de decidir sobre el final de la vida ante enfermedades graves.

Samara adelantó que al concluir la marcha se prevé entregar en Presidencia el trabajo realizado junto con organizaciones y asociaciones civiles que respaldan la propuesta.

“Necesitamos como país alzar la voz”, señaló la activista al convocar a la movilización, bajo la idea de que “una vida digna merece una muerte digna”.

¿Qué propone la Ley Trasciende?

Samara Martínez, quien vive con insuficiencia renal crónica en etapa terminal y ha enfrentado distintas enfermedades desde los 17 años, se convirtió en una de las principales impulsoras del debate sobre la eutanasia en México a partir de su propia experiencia como paciente.

La Ley Trasciende busca modificar el marco jurídico mexicano para que personas que enfrentan determinadas enfermedades o condiciones graves puedan solicitar asistencia médica para morir bajo requisitos y procedimientos establecidos.

Se plantea la despenalización y legalización de la eutanasia para personas con enfermedades crónico-degenerativas o condiciones discapacitantes y amenazantes para su calidad de vida.

La legislación mexicana permite toma de decisiones relacionadas con el final de la vida, pero éstas no equivalen a la eutanasia

Actualmente en el país, una persona puede rechazar o solicitar la suspensión de determinados tratamientos bajo las condiciones previstas por la legislación, además de recibir cuidados paliativos y recurrir a mecanismos de voluntad anticipada. Estos últimos permiten expresar previamente qué tratamientos se desean o no recibir cuando ya no sea posible manifestar la decisión personalmente.

La diferencia central es que estas medidas no tienen como objetivo provocar directamente la muerte del paciente.

Actualmente, el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud prohíbe expresamente la eutanasia y el suicidio asistido.

Modificar ese marco legal es uno de los puntos centrales de las propuestas que buscan regular la muerte médicamente asistida.

La discusión sobre la eutanasia se encuentra en la agenda del Poder Judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite un amparo que cuestiona las disposiciones legales que impiden acceder a la muerte médicamente asistida en México.

Se trata del amparo en revisión 147/2026, promovido por Silvia, una tanatóloga de 69 años diagnosticada con cáncer de mama terminal, quien busca que la Corte analice la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal que prohíben o sancionan la asistencia médica para morir.

Una eventual resolución podría convertirse en un precedente relevante para determinar los alcances del derecho a decidir sobre el final de la vida y marcar el rumbo de futuras discusiones sobre la muerte médicamente asistida en México.