¿Cuándo se reanudarán las inscripciones de primer ingreso a la UNAM? Comisión Técnica determinará nuevos lapsos tras revisión de exámenes

UNAM suspende inscripciones | Detienen el proceso de inscripción de primer ingreso mientras revisa resultados del examen. (Isabel Mateos Hinojosa)

La Máxima casa de estudios mantiene detenido provisionalmente el proceso de inscripción y entrega de documentos para los aspirante de primer ingreso a la licenciatura de ciclo escolar 2026-2027/1, mientras una Comisión Técnica revisa el proceso de selección y los resultados del examen de ingreso realizado por primera vez en línea.

#PortadaGaceta En la UNAM se toman medidas:



Una comisión técnica de expertas y expertos universitarios revisará el informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura > https://t.co/Bu1fILkpXw



Se suspenden provisionalmente las inscripciones para el primer ingreso a… pic.twitter.com/nfOasTUOuZ — UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026

Aunque los tramites estaban programados para comenzar este lunes 27 de julio, la Universidad Autónoma de México (UNAM) informo que será necesario esperar las conclusiones del grupo de especialistas antes de definir el rumbo del proceso de ingreso.

¿Cuándo se reanudarán las inscripciones de primer ingreso a la UNAM?

Hasta hoy lunes 27 de julio, la UNAM no ha establecido una fecha para reanudar los trámites de entrega de documentos e inscripciones de las personas seleccionadas mediante el Concurso de Ingreso a Licenciatura 2026.

De acuerdo con el comunicado de la Universidad, la suspensión permanecerá vigente hasta que la Comisión Técnica convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas presente sus conclusiones y recomendaciones, lo cual se prevé que ocurra “en los próximos días”.

La UNAM señaló que las determinaciones serán informadas oportunamente a través de sus medios oficiales, por lo que los aspirantes deberán mantenerse pendientes de las nuevas indicaciones.

¿Qué revisará la Comisión Técnica de la UNAM?

La Universidad explicó que el análisis tomará en cuenta los distintos factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes y se realizará bajo criterios técnicos y académicos.

Con los resultados de la revisión, la Comisión elaborará recomendaciones y propuestas de mejora para fortalecer el proceso de selección.

La UNAM aseguró que dará a conocer los resultados de este análisis “a la brevedad” y reiteró que sus decisiones estarán orientadas a garantizar la equidad y transparencia en el proceso de admisión.

Las personas admitidas deberán esperar a que la Universidad anuncie las nuevas fechas para continuar con el proceso

La institución continúa atendiendo a aspirantes no seleccionados que solicitaron una revisión de su examen, así como a quienes tuvieron cancelada su participación en el concurso. En el caso de estos últimos, las personas que solicitaron una cita ya cuentan con fecha y hora para conocer personalmente las razones que sustentaron la cancelación.

El Pase Reglamentado queda garantizado

La suspensión no modifica la asignación de carrera de las personas egresadas del bachillerato de la UNAM que cuentan con Pase Reglamentado para este ciclo escolar.

La Universidad aclaró que este grupo no requiere realizar el trámite de entrega de documentos, por lo que la carrera que les fue asignada permanece vigente y sin afectaciones.

Sin embargo, también deberán esperar la reanudación del proceso de inscripción y las indicaciones sobre el inicio de las actividades académicas.