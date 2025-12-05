Detienen a 10 y decomisan armas y vehículos y armas en Michoacán

Detenidos Personas detenidas en Michoacán. (SSPC)

Autoridades detuvieron a 10 personas y aseguraron armas de fuego, vehículos y drogas en Michoacán.

Los agentes de seguridad mantienen los reconocimientos a pie y patrullajes en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras, tianguis e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, con el fin de brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos.

Además, en los municipios de Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo fueron detenidas 10 personas y se aseguraron ocho armas de fuego, 438 cartuchos, cinco kilogramos de marihuana, diversas dosis de metanfetamina y cinco vehículos.

Del 10 de noviembre al cuatro de diciembre de 2025, se han detenido a 165 personas, asegurado 68 armas de fuego, siete mil 409 cartuchos, 375 cargadores, 145 vehículos, 90 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo.

Además, 28 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y siete mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 10 campamentos y 30 tomas clandestinas inhabilitadas.