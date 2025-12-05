UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú tas investigaciones en su contra por huachicol fiscal

Raúl Rocha Cantú Acusado de presuntamente dedicarse al huachicol, tráfico de armas y vínculos con cárteles del país (Redes Sociales)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo por la investigación que hay en su contra.

Esto se dio a conocer tras la investigación de la FGR contra Rocha Cantú, donde se le acusa de participar en una red de tráfico de combustible ilegal y armas para grupos del crimen organizado.

Además de poseer el 50% de Miss Universo, el empresario cuenta con un conglomerado que incluye casinos, hospitales y empresas.

No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer el pasado 28 de noviembre que Raúl Rocha esta bajo investigación por huachicol, delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y tráfico de armas de fuego.

Por lo que reveló la investigación contra Rocha Cantú que estaba en curso y se estaban obteniendo datos, el empresario regiomontano se inscribió al programa de testigos protegidos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) después de que un juez federal diera órdenes de aprehensión en su contra y 12 personas más involucradas.