Elección judicial 2027: TikTok y Face, reto mayor para INE contra campañas ‘negras’, fiscalización y evaluación de candidatos, dice análisis

CDMX — En 2027, el INE tendrá un reto mayor en la entrega de resultados de la segunda etapa de la elección del Poder Judicial de la Federación. En suma, tiene bajo su responsabilidad dar luz verde a candidaturas que surjan de la evaluación del Senado y por la fiscalización de los recursos económicos para las campañas, incluso ‘negras’, desde TikTok o Facebook.

A seis meses de los primeros comicios para elegir a jueces, magistrados y ministros, un total de 881 cargos federales, el INE-UNAM presentan en la 39 edición de la FIL el libro “Las estrategias y candidatos a la SCJN en redes sociales”, que centra y alumbra el éxito de las campañas de quienes hoy ocupan uno de los nueve lugares del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La obra resalta que las personas de 50 años de edad irrumpieron en las plataformas de TikTok y Facebook para conocer a los aspirantes y sus propuestas en impartición de justicia. “Fueron también campañas electorales pedagógicas”.

“TikTok y Facebook fueron plataformas en donde ocurrió gran parte del debate que acompañó el proceso electoral de este año para el Poder Judicial, para la renovación del Poder Judicial. ‘Campañas negras’ que dieron origen a los procedimientos que ahora se siguen en el instituto (INE) para evitar que se ponga en riesgo la equidad en la contienda. Pero ahora con el uso de las tecnologías, el impacto es en tiempo récord y mayúsculo. Los desafíos de control, de transparencia, de fiscalización van a ser mayúsculos en 2027 para que esto se convierta en una democracia de calidad”, expresaron Eloy Caloca Lafont, Yanic Pérez Verti, José Alberto Pérez de Acha, quienes comentaron los aportes de este libro tras la elección judicial.

Los académicos resaltaron que como parte del éxito de las candidaturas a la SCJN fueron las fórmulas, que unos candidatos, a través de esas redes sociales, se dio apoyo a las 63 candidaturas a magistrados.

“Lo que encontramos es que es una elección donde hay diversidad, hay personas que no eran oriundas u originarias de la Ciudad de México y participaron, que habían hecho su carrera judicial al interior de la República Mexicana, que provenían del sector privado, de asociaciones civiles, de causas de la sociedad civil, y no precisamente de la función pública. pero Esperemos que en un futuro y en próximas elecciones se abra aún más la participación para abogadas y abogados, juristas, defensores de derechos humanos, defensores de la migración, de temas de energía, tecnología, medio ambiente, que sí hubo participación en esta elección, pero seguiremos ampliando esa diversificación”.

Sin embargo, de cara a 2027, el reto también es que los usuarios de TikTok y Face, que son la mayoría de jóvenes, voten, porque ese grueso no fue a las urnas en junio pasado.

“No necesariamente el más popular en TikTok fue el que ganó, y eso fue muy relevante, tuvo muchos followers, pasará a la historia como una campaña exitosa, pero no pasó al Poder Judicial. Hubo casos en que hubo coincidencia, pero no fue en la mayoría de los casos. En 2027 werá una elección totalmente distinta, obviamente van a contender otros o los mismos por estos otros más de 20 mil cargos de elección popular, porque es mucho más claro cuando hablamos de elección nacional, porque conocemos a las y los ministros de la corte, pero este esfuerzo se dio en muchísimas arenas”, dijo Rosa María Bárcena Canuas, en representación del INE.