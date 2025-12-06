Migrantes en México regresan a albergues por falta de empleo en el norte del país

Migrantes reciben alimentos y asistencia en el 'Albergue Vida' en Ciudad Juárez (EFE)

Crisis migratoria en Ciudad Juárez — “Llegaron esta semana dos familias (migrantes) y su condición es que no han encontrado realmente un trabajo estable y eso dificulta el que puedan estar rentando una casa, donde lo más bajito son tres mil pesos para arriba, entonces si es una familia numerosa, pues se necesitaría una casa más amplia y una casa más amplia, su renta, lo más bajo aquí en la ciudad son 5 mil pesos, 8 mil pesos”, señaló El pastor Francisco González, representante de la Red de Albergues “Somos Uno por Juárez” y responsable del Albergue Vida, al subrayar que los migrantes están regresando a los albergues en lugar de independizarse.

Francisco González apuntó que los migrantes están regresando a los albergues por la falta de empleo estable y por un aumento de los precios de las rentas, por lo que al no encontrar la forma de hacer vida aparte con sus familias están regresando a los albergues, mismos que operan con recursos cada vez más limitados, toda vez que organismos internacionales han reducido su ayuda.

El pastor refirió que “seguimos con las instalaciones abiertas para que sigan teniendo un techo, alimentación y vestimenta gratuitos, pero aparte también hay servicios que tienen que ver con salud, porque siguen todavía apoyando los centros de salud”, explicó.

Actualmente, la Red de Albergues “Somos Uno por Juárez” que coordina a 10 de estos sitios con un total de 206 personas, podrían ver el aumento en su cupo en las próximas semanas.

Migrantes confían en que la situación mejorará en Ciudad Juárez (EFE)

Ciudad Juárez, en Chihuahua, con más de 1.5 millones de habitantes y fronteriza con El Paso, en Texas, Estados Unidos, es uno de los principales epicentros de la crisis migratoria, aunque en los últimos meses se ha reducido notablemente el flujo de migrantes hacia EU debido al endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump.

Uno de los casos de migrantes que regresaron al albergue está el caso del hondureño Freddy Adonay Torres Vázquez, que vive en el refugio Vida, junto con su esposa y dos hijos.

“Mi estadía es aquí en Juárez. La meta es conseguir un buen trabajo. Pues si uno viene de migrante acá, es porque en el país de uno está bien complicada la situación. Entonces, me habían dicho, en Juárez el trabajo está que fluye. Entonces, pues voy para Juárez, dije yo”, y aquí andamos buscando un futuro mejor.

Torres contó que llegó a Juárez buscando una oportunidad laboral para establecerse legalmente, sin intención de cruzar a Estados Unidos, pero tras perder su empleo temporal y no poder pagar la renta tuvo que regresar al albergue.

Por casos como éste, el pastor González hizo un llamado a las autoridades migratorias y a las empresas en Ciudad Juárez para que abran sus puertas a quienes buscan integrarse laboralmente de manera legal en la ciudad.

“Algunos no pueden por cuestiones de que fueron desplazados algunos, problemas políticos en su propio país, crisis en su propio país, entonces no se van a regresar. Es preferible que estén en un albergue que estén allá en la calle o que al rato sean también personas que sean invitadas a formar parte de algún grupo delictivo” añadió.

