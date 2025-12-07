Nacional

La Profeco recuperó alrededor de 43.4 millones de pesos en beneficios en especie para personas afectadas por deficiencias en el servicio

Profeco compensará a más de 2.3 millones de usuarios afectados por fallas en el servicio de AT&T

Por Gerardo Mayoral
Profeco confirma compensación para más de 2.3 millones de usuarios afectados por fallas en el servicio de AT&T

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que más de 2.3 millones de personas recibirán una compensación por las fallas registradas en el servicio de AT&T durante septiembre, luego de que la empresa presentara deficiencias en la calidad del servicio que afectaron a usuarios de todo el país.

La autoridad explicó que, con el objetivo de proteger los derechos de las y los consumidores y en cumplimiento del derecho a recibir servicios seguros y de calidad, solicitó a la compañía otorgar una compensación a las personas afectadas. El monto total recuperado equivale a aproximadamente 43.4 millones de pesos, que serán entregados en especie.

AT&T respondió al requerimiento de Profeco y comenzó el proceso de compensación. En el esquema de prepago, durante noviembre la empresa otorgó 100 megabytes adicionales, con una vigencia de cinco días, a un total de 1 millón 665 mil 444 usuarios afectados.

En el caso de los servicios pospago, la compañía otorgará 1 gigabyte adicional con vigencia de 30 días a 689 mil 780 usuarios. Esta compensación se aplicará entre los ciclos de facturación de diciembre de 2025 y enero de 2026.

La Profeco señaló que continuará supervisando el cumplimiento de estas compensaciones.

