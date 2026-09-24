México fortalece promoción turística en Japón durante Tourism Expo Japan 2026

México participa en Tourism Expo Japan 2026, que se realiza del 24 al 27 de septiembre en Tokio, Japón, con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado asiático, generar nuevas oportunidades de negocio y diversificar los mercados emisores de turistas.

En representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, la directora general de Promoción y Asuntos Internacionales, Mariana del Carmen Díaz y Maxil, encabeza la delegación mexicana en este encuentro internacional.

Rodríguez Zamora destacó que la participación en la expo permitirá acercar la oferta turística de México al mercado japonés y promover la riqueza cultural, gastronómica y tradicional del país, además de sus sitios arqueológicos y la diversidad de experiencias disponibles en los distintos destinos nacionales.

La delegación mexicana está integrada por representantes de Caribe Mexicano, Los Cabos, Michoacán, Guanajuato y el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, quienes presentan parte de la oferta turística nacional en un espacio de 171 metros cuadrados.

Tourism Expo Japan 2026 prevé reunir alrededor de 180 mil visitantes, así como más de mil 300 stands de más de 70 países y regiones, convirtiéndose en un espacio para establecer contactos comerciales y fortalecer la promoción turística de México en Asia.

Crece llegada de turistas japoneses

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, durante 2025 México recibió 64 mil 669 turistas residentes en Japón por vía aérea, lo que representó un crecimiento de 12.5 por ciento respecto a 2024.

La tendencia positiva se mantuvo durante 2026. Entre enero y julio, llegaron a México 39 mil 853 turistas residentes en Japón, cifra 15.2 por ciento superior a la registrada durante el mismo periodo de 2025.

El incremento también se reflejó en la derrama económica. Durante 2025, los turistas japoneses generaron un ingreso estimado de 79 millones de dólares, 17.8 por ciento más que en 2024.

Entre enero y julio de 2026, la derrama alcanzó 51.6 millones de dólares, lo que representó un incremento de 17.6 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

Mariana del Carmen Díaz y Maxil señaló que la participación de México en Tourism Expo Japan busca convertir las acciones de promoción en mayores oportunidades de comercialización, mediante el fortalecimiento de vínculos con agencias de viajes, turoperadores y empresas del sector.

La funcionaria destacó que estos encuentros permiten mostrar la diversidad turística de México y generar alianzas que contribuyan al crecimiento de los flujos de visitantes y de la derrama económica en los destinos y comunidades que integran la cadena de valor turística.