Fonatur licita lotes con potencial turístico y comercial en Ixtapa

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Licitación Pública FONATUR-LP-DC-003-2026, mediante la cual ofrece lotes con potencial turístico, habitacional y comercial en el Centro Integralmente Planeado (CIP) Ixtapa, Guerrero.

De acuerdo con el organismo, el proceso busca administrar su patrimonio de manera responsable y transparente, además de fomentar la inversión productiva y contribuir al desarrollo económico y regional.

Los lotes disponibles se ubican en este destino turístico consolidado y, según Fonatur, cuentan con condiciones para impulsar proyectos orientados al crecimiento ordenado y a la planeación territorial de la región.

Fechas para participar

El prerregistro de interesados se llevará a cabo del 25 de septiembre al 8 de octubre de 2026, periodo en el que las personas interesadas podrán manifestar su intención de participar en el procedimiento.

Posteriormente, el 9 de octubre se realizará el registro de participantes en las oficinas regionales de Fonatur, ubicadas en Ixtapa.

Ese mismo día tendrá lugar el acto de recepción, apertura y asignación de ofertas correspondientes a los bienes incluidos en la licitación.

Fonatur señaló que esta acción busca atraer inversión y fomentar el crecimiento económico regional, además de fortalecer su función en la planeación y desarrollo turístico del país.

Las personas interesadas pueden consultar las bases y la convocatoria de la Licitación Pública FONATUR-LP-DC-003-2026 en el sitio oficial del organismo:Consulta las bases y convocatoria de Fonatur