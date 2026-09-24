Lenacapavir en México: COFEPRIS aprueba la inyección semestral para prevenir el VIH (Pexels)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha anunciado que otorgó el registro sanitario al medicamento Lenacapavir, el cual está indicado para la profilaxis preexposición (PrEP) contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Este medicamento significa una alternativa de aplicación subcutánea que se aplica dos veces al año para aquellas personas con riesgo de adquirir el virus.

La COFEPRIS informó que la autorización tuvo lugar después de analizar la evidencia de calidad, seguridad, así como la eficacia del producto. Además, reiteró su compromiso con la protección de la salud pública.

¿Qué significa la llegada del lenacapavir a México?

La aprobación de la COFEPRIS es muy importante, debido a que permite la comercialización del fármaco Lenacapavir para prevenir la infección por VIH bajo indicaciones avaladas por las autoridades sanitarias.

Dicho anuncio de la COFREPIS llega después de que el 30 de junio de 2026 el Gobierno de México informara que en México hay alrededor de 128 mil personas que tienen VIH y que no lo saben, por lo que buscará detectárselos con el propósito de erradicar la transmisión para el 2030.

Ante la autorización del fármaco, México se suma a los países que cuentan con esta alternativa para prevenir el VIH. Entre los países que cuentan con esta medida se encuentran Brasil, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea.

¿Cómo actúa el lenacapavir en el organismo y qué tan efectivo es?

Lenacapavir es uno de los 30 medicamentos antirretrovirales que están disponibles para prevenir el VIH y estudios han demostrado que una inyección es capaz de reducir a cero las infecciones por VIH en mujeres durante seis meses.

Mientras que el porcentaje de eficacia es similar en personas de género diverso que tienen relaciones sexuales con hombres.

Por lo que, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la administración inyectable de lenacapavir, la cual se aplica dos veces al año, es una opción adicional de profilaxis previa a la exposición frente a la infección de VIH.

Población objetivo y requisitos para solicitar el esquema de PrEP inyectable

Ante el anuncio de la COFEPRIS, no se han publicado los requisitos para solicitar el esquema de PrEP inyectable; sin embargo, el secretario de Salud, David Kershenobich, durante “La Mañanera del Pueblo”, anunció que la prueba, medicamentos y la atención médica para tratar el VIH son gratuitos.