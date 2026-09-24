INE identifica desafíos para la participación política de las mujeres rumbo a 2027

Carla Humphrey Jordan

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, destacó los avances en materia de participación política de las mujeres en México, pero advirtió que persisten desafíos para alcanzar una igualdad sustantiva, particularmente en los cargos ejecutivos locales.

Durante su participación en la mesa virtual “Participación política y liderazgos de las mujeres: experiencias locales”, realizada en el marco del XIV Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), Humphrey señaló que las reformas constitucionales y legales, los criterios jurisdiccionales, las acciones afirmativas y el trabajo de las autoridades electorales han contribuido a materializar el principio de paridad.

La consejera destacó que, después del proceso electoral de 2024, la Cámara de Diputados alcanzó una integración de 250 mujeres y 250 hombres, mientras que el Senado quedó conformado por 64 senadoras y 64 senadores, mediante la aplicación de criterios de integración paritaria y mecanismos de ajuste.

En el ámbito local, indicó que las mujeres representan 53.5 por ciento de las diputaciones locales y ocupan 13 de las 32 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno, equivalente al 40.6 por ciento.

Sin embargo, señaló que la mayor brecha se mantiene en los espacios ejecutivos municipales. Actualmente, 718 mujeres ocupan presidencias municipales y alcaldías, frente a mil 528 hombres, por lo que la participación femenina en estos cargos ronda el 32 por ciento.

Humphrey Jordan subrayó que alcanzar una representación numérica paritaria no garantiza que las mujeres ejerzan los cargos públicos en las mismas condiciones que los hombres, debido a obstáculos para acceder a espacios de decisión y a distintas expresiones de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Más de 20 mil cargos estarán en disputa en 2027

De cara al Proceso Electoral 2026-2027, iniciado el pasado 10 de septiembre, la consejera señaló que estarán en contienda más de 20 mil cargos, entre ellos 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales, 18 mil 57 cargos en ayuntamientos y 437 correspondientes a presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías.

En este contexto, consideró que las elecciones de 2027 permitirán observar si los avances alcanzados en los congresos también se reflejan en un mayor acceso de las mujeres a cargos ejecutivos y de gobierno.

La consejera identificó cinco desafíos principales rumbo a los comicios de 2027: consolidar la participación de las mujeres en cargos ejecutivos locales; combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; fortalecer los liderazgos comunitarios; impulsar una participación con enfoque interseccional, y avanzar de la paridad numérica hacia la igualdad sustantiva.

Asimismo, destacó las acciones afirmativas aprobadas por el INE para favorecer la participación política de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y planteó la necesidad de continuar impulsando la inclusión de mujeres indígenas, afromexicanas, jóvenes, migrantes, con discapacidad y de zonas rurales.

Otro de los temas señalados fue el incremento de la violencia digital contra las mujeres, ante lo cual Humphrey planteó fortalecer los mecanismos para atender agresiones cometidas mediante redes sociales y nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Finalmente, la consejera sostuvo que, rumbo a 2027, será necesaria la participación coordinada de autoridades electorales, partidos políticos y sociedad para garantizar que las mujeres sean postuladas, compitan en condiciones de igualdad y puedan ejercer plenamente los cargos para los que resulten electas.

En la mesa también participaron Cindy Karina Barba Macías, consejera del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, y Alma Tonantzín García Delgado, colaboradora de Tlanemani Mujeres con Liderazgo A.C., con la moderación de Daniela Ivette Martínez Rosales, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.