Refrendan respaldo senadores de Morena a Sheinbaum a 7 años de la 4T

La Presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco del festejo de los siete años de la Cuarta Transformación como gobierno (Cuartoscuro)

Senadores de Morena refrendaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum quien encabezó este fin de semana la celebración de los primeros 7 años de la Cuarta Transformación y advirtieron que fracasaran las campañas de la oposición que buscan debilitar a la mandataria.

Legisladores como Antonino Morales Toledo expresaron su respaldo a Sheinbaum e insistió en que no pasarán “las campañas difamatorias” de la oposición contra la Cuarta Transformación “que solo añoran los privilegios del pasado”.

“No vencerán a la presidenta de México, porque no está sola, el pueblo y quienes formamos parte de este movimiento la respaldamos. Nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos. Nuestra guía es el humanismo mexicano, la honestidad y el amor profundo a la patria”, exaltó

Morales Toledo recalcó que la Cuarta Transformación es una revolución ética y moral, donde el servidor público vive bajo la “justa medianía” juarista, entendiendo que su deber es servir, no servirse.

“La verdadera transformación nace desde el carácter y la convicción de no alejarse nunca del pueblo”, sentenció.

Por ello, llamó a consolidar el rumbo de la 4T y reafirmó su compromiso con los principios de Morena y del humanismo mexicano.

“Seguiremos trabajando, hombro con hombro con el pueblo, para que México siga avanzando con dignidad, justicia, libertad y soberanía.”, estableció

El senador morenista ennumeró los avances de la 4T en materia de combate a la pobreza y los programas sociales que son la base de ese “gobierno humanista”.

Presumió que se está edificando el segundo piso de esta transformación histórica, consolidando un gobierno honesto, cercano a la gente y un proyecto de nación que incluye a todas y todos.

“Estamos demostrando que el modelo económico humanista sí funciona y genera desarrollo con justicia social”, subrayó.