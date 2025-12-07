Nacional

Refrendan respaldo senadores de Morena a Sheinbaum a 7 años de la 4T

Por Alejandro Páez
La Presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco del festejo de los siete años de la Cuarta Transformación como gobierno (Cuartoscuro)

Senadores de Morena refrendaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum quien encabezó este fin de semana la celebración de los primeros 7 años de la Cuarta Transformación y advirtieron que fracasaran las campañas de la oposición que buscan debilitar a la mandataria.

Legisladores como Antonino Morales Toledo expresaron su respaldo a Sheinbaum e insistió en que no pasarán “las campañas difamatorias” de la oposición contra la Cuarta Transformación “que solo añoran los privilegios del pasado”.

“No vencerán a la presidenta de México, porque no está sola, el pueblo y quienes formamos parte de este movimiento la respaldamos. Nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos. Nuestra guía es el humanismo mexicano, la honestidad y el amor profundo a la patria”, exaltó

Morales Toledo recalcó que la Cuarta Transformación es una revolución ética y moral, donde el servidor público vive bajo la “justa medianía” juarista, entendiendo que su deber es servir, no servirse.

“La verdadera transformación nace desde el carácter y la convicción de no alejarse nunca del pueblo”, sentenció.

Por ello, llamó a consolidar el rumbo de la 4T y reafirmó su compromiso con los principios de Morena y del humanismo mexicano.

“Seguiremos trabajando, hombro con hombro con el pueblo, para que México siga avanzando con dignidad, justicia, libertad y soberanía.”, estableció

El senador morenista ennumeró los avances de la 4T en materia de combate a la pobreza y los programas sociales que son la base de ese “gobierno humanista”.

Presumió que se está edificando el segundo piso de esta transformación histórica, consolidando un gobierno honesto, cercano a la gente y un proyecto de nación que incluye a todas y todos.

“Estamos demostrando que el modelo económico humanista sí funciona y genera desarrollo con justicia social”, subrayó.

