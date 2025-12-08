¿Adiós a las monedas conmemorativas de 20 pesos? La propuesta que busca rediseñarlas para incentivar su circulación

Monedas Conmemorativas de 20 pesos Dado que la población mexicana decide guardar las monedas de 20 pesos como piezas de colección, limitando su función cotidiana de efectivo, el Ejecutivo Federal busca modificarlas.

De acuerdo con estudios realizados por el Banco de México (Banxico), las monedas de veinte pesos no suelen circular debido a que la población mexicana las retiene como piezas de colección; antes esto, el Gobierno Federal presentó una iniciativa para modificar las monedas.

El objetivo de la modificación es, principalmente, incentivar la circulación del efectivo, así como también reducir costos de producción y modernizar sus materiales.

¿Qué motiva el cambio a las monedas de 20 pesos conmemorativas?

Dos iniciativas fueron enviadas a la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo Federal: modificar las monedas de 20 y 10 pesos, con el fin de incentivar el flujo continuo del efectivo monetario.

Tanto las iniciativas como los estudios presentados por Banxico, una parte considerable de los mexicanos y mexicanas guardan las monedas como piezas de colección al considerarlas representativas o útiles para ahorrar.

De acuerdo con el estudio documentado por el Banco de México, 57% de las personas entrevistadas admitieron que guardan las monedas conmemorativas, mientras que el 79% de la población comentó que percibía a las monedas como “poco comunes” y, en muchas ocasiones, no llegan a sus manos en transacciones del día a día.

¿Qué proponen las iniciativas para cambiar las monedas de 10 y 20 pesos?

La iniciativa para este tipo de moneda propone tres modificaciones que incluyen el diseño, el material y la accesibilidad del efectivo monetario para incentivar su uso entre la población.

Los objetivos que pretende cada modificación, son los siguientes:

Diseño uniforme y reconocible. Se plantea reemplazar las emisiones conmemorativas por una versión “genérica” de 20 pesos, con un motivo fijo —el Templo de Kukulkán de Chichén Itzá —; de este modo, buscan que sean fácilmente identificables.

Se plantea reemplazar las emisiones conmemorativas por una de 20 pesos, con un motivo fijo —el —; de este modo, buscan que sean fácilmente identificables. Mayor accesibilidad e inclusión. La moneda de 20 pesos mantendrá su forma dodecagonal debido a que es más sencilla de manipular y fácilmente identificable para las personas con discapacidad visual.

La moneda de 20 pesos debido a que es más sencilla de manipular y fácilmente identificable para las personas con discapacidad visual. Material más económico y práctico. Para la moneda de 10 pesos, la iniciativa sugiere sustituir la aleación del núcleo metálico, con el fin de reducir costos de fabricación y mejorar la eficiencia del proceso productivo.

¿Cuál será el nuevo material de la moneda de 10 pesos?

La segunda iniciativa, dirigida a la moneda de 10 pesos, propone cambiar su núcleo metálico actual de alpaca plateada por acero recubierto de níquel.

Este nuevo material incluye menor costo de producción, compatibilidad con máquinas de pago automatizado, así como clasificadores de monedas, y ofrece mayor durabilidad y resistencia al desgaste.

De acuerdo con pruebas realizadas por la Casa de Moneda y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el acero recubierto de níquel demostró ser resistente, sin afectar el rendimiento de la moneda.

No obstante, la propuesta no indica modificación en el diseño, sino que el ajuste se limitará al material empleado en la parte central de la moneda.

¿Cuándo entrarían en vigor los cambios de las monedas de 10 y 20 pesos?

Por el momento, las dos iniciativas aún se encuentran en proceso legislativo. En caso de que sean aprobadas, se prevé un periodo de convivencia mutua entre los modelos presentes y las monedas modificadas.

Posteriormente, el retiro de las monedas anteriores —en caso de que las iniciativas se aprueben— quedará bajo responsabilidad del Banco de México.