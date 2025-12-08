CDMX perdonará las multas de agua para 2026: ¿qué requisitos necesitas?

Pago de Agua CDMX alista condonación total de multas y recargos en adeudos de agua para 2026

El Gobierno de la Ciudad de México anuncio que en 2026 aplicará una condonación total de multas y recargos en adeudos de agua, junto con el predial, como parte de una estrategia para reducir rezagos históricos en el pago de impuestos, sin crear nuevos cobros ni aumentar tasas.

¿En qué consiste la condonación que propone el Gobierno capitalino?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que el plan contempla perdonar el 100 por ciento de las multas y recargos acumulados, lo que permitirá que las personas únicamente cubran el monto correspondiente al consumo real o al adeudo principal.

La intención, explicó la administración capitalina, es facilitar que los contribuyentes se pongan al corriente y arranquen el año sin deudas que, con el paso del tiempo, se volvieron difíciles de pagar por las sanciones acumuladas.

¿A partir de cuándo se aplicarán estas medidas?

Las condonaciones forman parte de una propuesta que aún deberá ser analizada y aprobada por el Congreso de la Ciudad de México. De avanzar, los beneficios se aplicarían durante 2026 bajo los criterios que establezcan las autoridades financieras.

¿Quiénes podrán acceder a los descuentos en el pago del agua?

El programa está enfocado en sectores específicos. De acuerdo con lo presentado, los beneficios estarán dirigidos principalmente a propietarios de viviendas con bajo valor catastral y a pequeños negocios que arrastran adeudos desde hace varios años.

El objetivo es concentrar los apoyos fiscales en zonas de menor ingreso, donde los rezagos en el pago de servicios y contribuciones son más altos.

Requisitos para que perdonen multas y recargos en agua

Para acceder a la condonación en adeudos de agua, las personas deberán cumplir con algunos lineamientos básicos establecidos en el Plan de Regularización con Beneficios Fiscales.

Entre los requisitos se encuentran:

Presentar la boleta de agua actualizada.

actualizada. Estar al corriente con el consumo del año vigente

del año vigente Realizar el pago del adeudo principal dentro del periodo que defina la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

¿Por qué el plan fiscal 2026 apuesta por no subir impuestos?

Durante la presentación del Paquete Presupuestal 2026, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, señaló que la política fiscal del próximo año no contempla incrementos ni nuevos impuestos.

La estrategia, dijo, busca incentivar la regularización mediante beneficios directos, aliviando la carga de multas y recargos que han impedido a miles de familias y negocios ponerse al día, aun cuando tienen disposición de pagar.