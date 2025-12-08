IMSS solicitará datos biométricos a derechohabientes: ¿cómo funciona la app IMSS Digital y qué sucederá con las pensiones?

IMSS implementa CURP biométrica: ¿Cómo funciona la app y qué sucederá con las pensiones? (Cuartoscuro )

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) activó un programa que acompañará el plan de modernización del sistema de salud en México: la incorporación de datos biométricos para identificar a los derechohabientes dentro del Sistema Nacional de Salud.

Según el acuerdo ACDO.AS2.HCT.220725/194.P.DPES, aprobado por el Consejo Técnico del IMSS publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 30 de octubre: se implementa el uso de tecnología biométrica, con el fin de modernizar y agilizar los procesos en el sistema de salud, mediante la Estrategia Nacional de la CURP biométrica.

Esta implementación modifica la experiencia de los derechohabientes dentro del Programa de Mejora para pagos de subsidios.

Aquí te explicamos cómo funcionará y qué sucederá con aquellos derechohabientes que no realicen la verificación de identidad biométrica en la nueva app IMSS Digital.

CURP biométrica IMSS: ¿qué datos se recolectan y cómo modificará la experiencia a derechohabientes?

El plan del IMSS para enlazar la información de los derechohabientes con otras instituciones, mediante un sistema estándar, busca reducir la suplantación de identidad y mejorar la seguridad digital de los ciudadanos.

La estrategia digital de la CURP biométrica solicitará únicamente dos elementos para validar la identidad del derechohabiente en la app IMSS Digital:

Huella dactilar del derechohabiente

Reconocimiento facial (Face ID)





¿El pago de la pensión del IMSS se verá afectado por la implementación de los datos biométricos?

El Instituto Mexicano del Seguro Social aclaró que el pago de la pensión no se verá afectado para aquellos derechohabientes que no realicen su registro de datos biométricos.

No obstante, la recolección de esta información permitirá a los usuarios evitar verificaciones presenciales innecesarias y acceder a una experiencia distinta en los trámites realizados mediante la app IMSS Digital.





App IMSS Digital: servicios disponibles con datos biométricos

A través de la recolección de datos biométricos, como la huella dactilar y el reconocimiento facial, los derechohabientes podrán consultar en la Cédula Digital de Salud, información médica sin acudir a ventanilla.

De acuerdo con El Cronista, los usuarios de la app IMSS Digital también podrán acceder a servicios como resultados de laboratorio, historial de medicamentos recetados, registro de incapacidades y datos de salud como peso, estatura e IMC.



