Más del 50% del personal de enfermería, sin actualización profesional: INEP

Desafíos en el sector salud

Sector salud — El director general del Instituto Nacional de Enfermería Pericial (INEP), Luis Miguel Laynez López, afirmó que el sistema de salud en México enfrenta retos serios en la profesionalización de su personal, particularmente en áreas clave como la formación continua del personal de enfermería y la administración de instituciones de salud.

En el marco de la ceremonia de egresados y egresadas del instituto, Laynez López mencionó que más del 50% de las y los enfermeros del país no han recibido suficiente actualización ni profesionalización, lo cual representa un desafío con gran magnitud. “Este rezago impacta directamente en la calidad del servicio y en la capacidad de respuesta del sistema de salud, sobre todo en el sector público, aunque el sector privado tampoco está exento”, aseguró.

Laynez López indicó la falta especialistas en la administración de salud para fortalecer el desarrollo eficiente y sostenible del sistema de salud. También destacó que las universidades deben involucrarse de forma activa en el acompañamiento y formación del personal sanitario, con propuestas educativas integrales y orientadas a la realidad del país.

En cambio, Gibran Fernando Muñoz Graniel, Secretario de Servicios Académicos del Instituto Nacional de Enfermería Pericial, aludió las habilidades de dirección y gestión administrativa son pilares fundamentales para fortalecer la estructura sanitaria del país. Además, destacó la necesidad de impulsar una cultura de prevención, no solo desde la atención clínica, sino desde la formación académica.

“La cultura de prevención se debe construir desde la formación profesional para que comprendan la planificación estratégica, la incidencia en políticas públicas y la toma de decisiones informadas que permitan anticiparse a los problemas de salud”, afirmó el secretario Muñoz Graniel.

Ambos representantes coincidieron en que para lograr un sistema de salud más sólido y eficiente, se requiere una alianza entre la formación académica de calidad, la profesionalización constante y la búsqueda del bienestar de la población.

