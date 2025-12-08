México rompe récord histórico de empleo formal afiliado al IMSS

México alcanzó un máximo histórico en empleo formal al registrar 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra más alta desde que se tiene registro, informó Zoé Robledo, director general del instituto.

Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del IMSS destacó que este logro refleja la solidez del mercado laboral del país.

Récord histórico de empleo registrado en el IMSS

Del total de empleos registrados ante el IMSS, 86.7 por ciento corresponden a puestos permanentes, lo que equivale a 19 millones 800 mil empleos estables, también un récord histórico para cualquier mes, de acuerdo al comunicado emitido por la Unidad de Comunicación Social del IMSS este lunes 8 de diciembre.

Zoé Robledo detalló que tan solo en noviembre se generaron 48 mil 595 nuevos empleos, mientras que de enero a noviembre de 2025 se han creado 599 mil puestos de trabajo, lo que representa una tasa de crecimiento de 2.7 por ciento, lo que se traduce en un crecimiento sostenido.

En tanto, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 se registraron 194 mil 130 nuevos empleos, equivalente a una tasa anual de 0.9 por ciento.





Se registró un aumento en el empleo formal para mujeres

El director del IMSS subrayó el avance de la participación femenina en el empleo formal.

Actualmente, 9 millones 229 mil mujeres están afiliadas al Seguro Social, lo que representa el 40.4 por ciento del empleo total.

En los últimos doce meses, 98 mil nuevos empleos han sido ocupados por mujeres.

En cuanto a la calidad del empleo, Robledo destacó que el salario base de cotización promedio alcanzó los 624.9 pesos diarios, con un incremento del 7 por ciento en los últimos doce meses.

“El salario base de cotización va a seguir creciendo”, afirmó Robledo, aludiendo que esta cifra continuará al alza tras el reciente anuncio del aumento al salario mínimo realizado por la presidenta Sheinbaum.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que en su Medición Trimestral de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones, presentada el 4 de diciembre, reportó la creación de 600 mil empleos remunerados adicionales durante el segundo trimestre de 2025, lo que representó un crecimiento de 1.3 por ciento respecto al trimestre anterior.

Además, en el comunicado emitido por el IMSS, se indicó que en el primer trimestre del año se contabilizaron 39.4 millones de empleos remunerados, mientras que en el segundo trimestre la cifra ascendió a 40 millones. Añadió que las remuneraciones laborales también aumentaron en 298 mil 61 millones de pesos, un incremento de 6.5 por ciento en comparación con el primer trimestre.



