La caída del Chapo Isidro Fuerzas especiales del Ejército fueron claves para la detención del capo en Sinaloa. (Cuartoscuro)

Luego de tres meses de labores de inteligencia e intercambio de información con sus pares de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional decidió llevar a cabo el Plan Centella, operativo desplegado por Los Murciélagos, elementos de élite del Ejército Mexicanos, y Los Lobos, conformado por elementos de , para concretar una captura que golpearía el corazón del Cártel de Guasave, organización vinculada a los Beltrán Leyva y a Los Mayos: “El Chapo Isidro”.

El golpe al grupo criminal por aire y tierra llevaron a la captura del líder de este cártel, y la detención de otros 16 hombres armados que se encargaban de organizar los narcobloqueos, lo que ha derivado en el debilitamiento en la estructura de esta organización criminal.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, informó sobre este golpe a la estructura de los Beltrán Leyva en Guasave. La intervención permitió capturar a operadores cercanos al presunto líder criminal, asegurar armamento y vehículos blindados, además de debilitar la estructura que mantenía operaciones en distintos puntos del estado.

El trabajo coordinado con inteligencia de Estados Unidos y patrullaje con drones llevó a la operación terrestres por parte de los elementos del Ejército Mexicano, con un despliegue de 361 elementos y 14 aeronaves en tres fases: arribo al área del objetivo, establecimiento de la seguridad y captura, y evacuación.

Uno de los momentos centrales ocurrió cuando los elementos militares llegaron al domicilio donde se encontraba el Chapo Isidro. A las 19:50 horas del 20 de noviembre, las fuerzas federales arribaron al área del objetivo y establecieron un perímetro de seguridad. Aunque integrantes del grupo criminal que se encontraban en el exterior agredieron al personal militar, los efectivos ingresaron al inmueble y las personas que estaban dentro se rindieron sin oponer resistencia.

“Los delincuentes que estaban adentro del domicilio, pues se rinden”, subrayó Trevilla Trejo al describir que la primera agresión provino de integrantes de la organización que se encontraban fuera de la vivienda y que buscaban proteger a su líder.

Entre los detenidos se encuentra Fausto “N”, alias “El Chapo Isidro”, señalado como jefe de la estructura de los Beltrán Leyva; Germán “N”, alias “Serafín”, primo y segundo al mando de la organización; José Luis “N”, cuñado y operador financiero; y Pánfilo “N”, también familiar y encargado de tareas logísticas. A estas capturas se sumaron otros integrantes detenidos durante la intervención y las acciones posteriores.

La detención provocó nuevas reacciones de la estructura criminal, cuyos integrantes intentaron impedir que el presunto líder fuera trasladado fuera de Sinaloa. Para ello establecieron 21 bloqueos en diferentes vías de comunicación durante varios días y utilizaron vehículos para obstaculizar el paso. Las autoridades atribuyeron estos cierres al grupo delictivo como parte de sus intentos por frenar el traslado de los detenidos.

Además, integrantes de la organización atacaron los helicópteros militares que proporcionaban seguridad al despliegue con ametralladoras calibre 50 y fusiles Barrett, por lo que las tripulaciones hicieron uso de su armamento para responder a las agresiones.

Como parte de los aseguramientos realizados durante la operación, las autoridades decomisaron armas largas, dos fusiles Barrett, una ametralladora calibre 50, otra calibre 5.56, lanzagranadas y 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal. Estos recursos formaban parte del equipo asegurado a la organización durante las acciones militares.

Ejército captura a El Chapo Isidro en Guasave (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

¿Quiénes fueron las víctimas?

Respecto a los resultados, el titular de la Defensa informó que el saldo de la Operación Centella y las acciones posteriores fue de entre ocho y 16 personas detenidas, además de 20 fallecidos: 16 presuntos integrantes de la organización criminal y cuatro elementos militares. También se reportaron otros 10 heridos.

El presunto líder criminal cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una solicitud de extradición de Estados Unidos por asociación delictiva. También forma parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

Trevilla Trejo explicó que inicialmente El Ejército Mexicano había informado de siete presuntos delincuentes muertos, pero posteriormente fueron localizados otros nueve, con lo que la cifra de integrantes de la organización fallecidos durante los enfrentamientos llegó a 16.

Ante los bloqueos, durante los días 21 y 22 de noviembre se desplegó un plan antibloqueo para recuperar la circulación en las zonas afectadas. Como resultado, las fuerzas federales retiraron los 21 cierres y 50 vehículos utilizados para obstruir las carreteras.

Para realizar la operación se desplegaron tres componentes: terrestre, aeromóvil y aéreo. En total participaron 361 elementos y 14 aeronaves, entre ellas cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y un EC725 Cougar, todos artillados, además de aviones Texanos y otras aeronaves de apoyo.

Después de controlar las agresiones, a las 23:20 horas del 20 de noviembre comenzó la evacuación terrestre de los detenidos hacia Culiacán. Posteriormente abordaron un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y llegaron a la Ciudad de México a las 05:20 horas del 21 de noviembre, para quedar a disposición de la Fiscalía General de la República.

Información de Inteligencia

Trevilla Trejo explicó que la localización del Chapo Isidro fue resultado de varios meses de seguimiento por parte de los organismos de inteligencia militar, trabajo que se complementó con información compartida por el gobierno estadounidense durante los últimos tres meses.

Además, aproximadamente una semana antes de la intervención, México solicitó apoyo mediante aeronaves no tripuladas para realizar labores de reconocimiento y obtener información que permitiera precisar la ubicación del objetivo en Guasave.

El funcionario insistió en que la participación de Estados Unidos no incluyó acciones operativas y que la captura fue responsabilidad exclusiva del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

“La operación fue realizada por ellos exclusivamente”, sostuvo, al señalar que la colaboración bilateral se desarrolló bajo los principios de reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación.

Finalmente, el secretario informó que los cuatro militares fallecidos recibirán honores fúnebres en los lugares que determinen sus familiares. Tres pertenecían a un batallón de Veracruz y el cuarto a uno de Los Mochis. También se instruyó brindar apoyo a sus familias mediante distintas dependencias federales y el gobierno de Sinaloa.