Consulta del calendario de aguinaldos y vales de fin de año en oficinas de la CDMX Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México revisan en una cartelera oficial las fechas y conceptos para el pago de aguinaldos y la entrega de vales de fin de año correspondientes al periodo actual. Imagen hecha con IA. (Gemini)

El Gobierno de la CDMX ha anunciado a través de un comunicado de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, la SAF; el calendario oficial para el pago de aguinaldo y vales de fin de año, además de las últimas dos quincenas para el 2026.

Los primeros pagos se llevarán a cabo a partir del 3 de diciembre, con la entrega de los vales de fin de año. Posteriormente, el 4 de diciembre se hará el depósito del aguinaldo para la mayoría de los trabajadores.

¿Cuándo pagan el aguinaldo 2026 a los trabajadores del Gobierno de la CDMX?

La SAF confirmó que el aguinaldo de 2026 se pagará el viernes 4 de diciembre, en una sola exhibición, para el personal de estructura, base, confianza, policías de proximidad, trabajadores del Programa de Estabilidad Laboral y personal eventual.

Estos trabajadores recibirán un aguinaldo equivalente a 40 días de salario por año completo laborado, de acuerdo con las condiciones establecidas para sus respectivos tipos de nómina.

Sin embargo, el calendario será diferente para el personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, que recibirá un aguinaldo equivalente a 30 días de percepción el lunes 21 de diciembre de 2026.

¿Cuándo entregan los vales de fin de año 2026 y de cuánto serán?

El Gobierno de la Ciudad de México informó que los vales de fin de año se entregarán los días jueves 3 y viernes 4 de diciembre de 2026, con montos que dependerán del tipo de contratación de cada persona trabajadora.

El personal de base sindicalizado recibirá 15 mil 240 pesos, el personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana bajo el régimen de Haberes 14 mil 475 pesos y el personal de base no sindicalizado en nómina 8, eventual y de confianza 12 mil 550 pesos.

Calendario de pago de las quincenas 23 y 24 de diciembre de 2026

Además del aguinaldo y los vales de fin de año, la Secretaría de Administración y Finanzas confirmó que las quincenas 23 y 24 se pagarán de manera íntegra al personal en activo, siempre que correspondan a periodos efectivamente laborados.