Comparece Ernestina Godoy ante la Cámara de Diputados

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, acudió este lunes a la Cámara de Diputados para reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en un encuentro realizado a puerta cerrada, en el que presentó información sobre el trabajo de la institución.

Durante la comparecencia, la bancada de Morena expresó su respaldo a la gestión de la fiscal y sostuvo que el país requiere una Fiscalía autónoma, profesional y eficaz, capaz de combatir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas.

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria, Gabriela Jiménez Godoy, reconoció la trayectoria y el trabajo de Ernestina Godoy, a quien describió como una funcionaria con convicciones, firmeza y sensibilidad social.

La legisladora señaló que el fortalecimiento de la FGR forma parte de la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en labores de inteligencia, investigación, atención a las causas de la violencia y coordinación entre instituciones.

En ese sentido, defendió que la autonomía de la Fiscalía no está reñida con la colaboración con el Gabinete de Seguridad, sino que ambas condiciones son necesarias para enfrentar la delincuencia y reducir la impunidad.

Jiménez también reconoció el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, al considerar que establece una ruta para modernizar las capacidades de investigación, fortalecer la profesionalización del personal y mejorar la coordinación institucional.

“México necesita una Fiscalía fuerte, autónoma y profesional, capaz de investigar con independencia, actuar con absoluto apego a derecho y ofrecer resultados contundentes a las víctimas y sus familias”, expresó.

Añadió que la credibilidad de las instituciones depende de investigaciones sólidas, decisiones imparciales y justicia efectiva, por lo que reiteró el respaldo de Morena al fortalecimiento de la Fiscalía.

Recordó que para la Cuarta Transformación, la justicia tiene un profundo sentido social y constituye una responsabilidad irrenunciable con el pueblo de México, particularmente con quienes históricamente han enfrentado obstáculos para hacer valer sus derechos.

Finalmente, Gabriela Jiménez reafirmó la disposición del Grupo Parlamentario de Morena para impulsar, desde la Cámara de Diputados las herramientas legislativas necesarias para fortalecer la procuración de justicia, con pleno respeto a la autonomía constitucional de la FGR.

“Reconocemos en la fiscal Ernestina Godoy a una mujer de convicciones, firmeza y sensibilidad social. Respaldamos el fortalecimiento de una Fiscalía que investigue con independencia, actúe con honestidad y responda con resultados al pueblo de México. Porque no puede haber paz duradera sin justicia, ni justicia verdadera mientras prevalezca la impunidad”, concluyó.