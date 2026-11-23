El sector empresarial rechazó la propuesta de un eventual aumento del 15% al salario mínimo para 2027 (Archivo)

Salario mínimo — Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, rechazaron un incremento de doble dígito al salario mínimo para el próximo año y alertaron que una medida de esa magnitud provocaría recortes de personal y el cierre de negocios, especialmente entre las pequeñas empresas es .

Luego de que el sector obrero presentó su propuesta de incremento salarial del 15% para el 2027, ante el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), los empresarios omitieron dar un porcentaje y argumentaron que en breve lo harán público.

No obstante, Malagón, presidente de la Concamin, descarto cualquier aumento de doble dígito y sostener que las compañías simplemente no tienen margen para soportarlo. “No, doble dígito no. No aguantamos… sería estresar demasiado la situación”, afirmó, al explicar que un incremento desproporcionado pondría en riesgo la supervivencia de las empresas.

Entrevistado en el marco de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2026, el líder industrial advirtió que, cuando los costos superan la capacidad financiera de un negocio, las opciones se reducen a dejar de pagar compromisos, recortar plantilla, achicar operaciones o, en el caso de las micro y pequeñas empresas, bajar la cortina de manera definitiva.

Por separado, el presidente del CCE, José Medina Mora respaldó la postura de moderación, al mencionar que la propuesta del sector privado será de un solo dígito —en torno al 6%— y descartó propuestas como un incremento del 15%: “Digamos, eso sería un riesgo; lo que generaría es una pérdida de empleos. Entonces, tenemos que cuidar el empleo”.

El dirigente del CCE recordó que la meta empresarial iniciada en 2016 de llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar ya se cumplió con el ajuste aplicado en 2026: “El aumento que se logró para este 2026 llega a ese nivel de la línea del bienestar familiar, también conocido como dos canastas básicas. Ahorita nos parece que la prioridad es conservar el empleo”.

Ambos líderes señalaron que el sector productivo enfrenta un límite en su capacidad para absorber nuevos costos laborales, por lo que pidieron que la negociación en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) se base en la realidad económica, la inflación y la preservación del empleo.

El sector privado ya asimila otras disposiciones laborales que deben tomarse en cuenta antes de definir el alza salarial: “Estamos apoyando la reducción de la jornada laboral, entonces vamos a arrancar el año con dos horas menos, estamos apoyando lo de la Ley Silla, estamos trabajando. Entonces tenemos que meter todo eso en la ecuación para que venga un incremento que sea de acuerdo a lo que podemos también nosotros”, explicó Malagón.

En ese sentido, pidió confianza y “reciprocidad en poner en la mesa los montos, las cosas y lo que se está haciendo y lo que se va a hacer para el año que viene”.

La Crónica de Hoy 2026