Pensión Bienestar: esto es lo que pagará en 2026; así puedes registrarte Es la última semana para registrarse en la Pensión Bienestar y ser beneficiario del aumento para 2026 (Gobierno de México y Freepik)

Este lunes 8 de diciembre inició la última semana de registro para la Pensión para Adultos Mayores. Con este registro podrás ser beneficiario del aumento confirmado para los Programas del Bienestar.

Esto debido a que, en 2026, 32 millones de familias recibirán un billón de pesos a través de estos programas financiados por el Gobierno de México. Entre los beneficiarios se encuentran los adultos mayores de 64 años.

El monto del aumento no ha sido confirmado, aunque al ser en proporción a la inflación, se puede hacer un cálculo aproximado de la cantidad que recibirán los adultos mayores el siguiente año.

¿Cuánto será el aumento de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en 2026?

El cálculo aproximado del aumento para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en 2026 se puede estimar considerando la tasa de inflación del 2025.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de inflación anual para la primera quincena del pasado noviembre fue del 3.61 %.

Si este porcentaje se mantiene para los próximos meses, el aumento del monto para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores sería de $223.82 pesos, lo que resultaría en un depósito total bimestral de $6,423.82 pesos para los adultos mayores en 2026.

Calendario de registro para la Pensión Adultos Mayores

Esta es la última semana para registrarte para la Pensión Adultos Mayores, por lo que deberás acudir a un Módulo de Registro cercano a tu domicilio, en el día asignado según la inicial de tu primer apellido, el cual aquí te compartimos:

Letras A, B, C: lunes 8 de diciembre

lunes 8 de diciembre Letras D, E, F, G, H: martes 9 de diciembre

martes 9 de diciembre Letras I, J, K, L, M: miércoles 10 de diciembre

miércoles 10 de diciembre Letras N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 11 de diciembre

jueves 11 de diciembre Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 12 de diciembre

En caso de que no te puedas registrar esta semana en el día asignado según tu apellido, Programas para el Bienestar habilitó el día sábado 13 de diciembre para cualquier persona que cumpla con los requisitos para ser beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores.

Requisitos para el registro de la Pensión Adultos Mayores

Una vez que hayas identificado qué día tienes que acudir a un Módulo de Registro, deberás reunir los siguientes documentos para presentarlos en la fecha señalada con anterioridad:

Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)

(credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad) CURP de impresión reciente

de impresión reciente Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial)

(no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial) Teléfono de contacto (celular y de casa)

En caso de no conocer el Módulo de Registro que te corresponde, tendrás que ingresar a la página que el Gobierno de México creó para facilitar la identificación de estos módulos.

Ahí dentro lo único que tendrás que hacer es colocar el estado al que perteneces, así como el municipio, con esos datos automáticamente el sitio te indica cuál es el módulo al que debes acudir en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.