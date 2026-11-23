UNAM aplica examen de ingreso al SUAyED con tabletas electrónicas

Un total de 14 mil 374 aspirantes presentaron el examen de ingreso al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como parte del proceso de selección para el ciclo escolar 2026-2027/2, que se desarrolló del 18 al 22 de noviembre.

La cifra representa una participación del 73.1 por ciento de las casi 20 mil personas que se registraron para competir por un lugar en alguna de las licenciaturas que ofrece esta modalidad educativa. De acuerdo con la Universidad, el porcentaje de asistencia fue similar al registrado en 2024, cuando se realizó por última vez este procedimiento de manera presencial.

En esta convocatoria, la institución modificó la forma de aplicación del examen al sustituir los cuadernillos impresos por tabletas electrónicas, que fueron facilitadas en préstamo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La medida se implementó a partir de las recomendaciones de la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Examen de Ingreso a la Licenciatura.

Examen digital llegó a sedes de cinco entidades

La aplicación estuvo a cargo de la Secretaría General de la UNAM, mediante la Coordinación de Administración y Servicios Escolares, que organizó las jornadas en distintas instalaciones universitarias y espacios habilitados para atender a los aspirantes.

Además de la Ciudad de México, se establecieron sedes en las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) de Mérida, Morelia y Oaxaca; en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia (ENID), en Tijuana, así como en la Escuela de Extensión de la UNAM en Chicago.

El proceso comenzó el 18 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad, donde se atendió a personas con discapacidad. De los 55 aspirantes que inicialmente se registraron para esta aplicación, 45 acudieron a presentar la evaluación, lo que representó una asistencia del 81.8 por ciento.

La utilización de dispositivos electrónicos permitió fortalecer las condiciones de inclusión, particularmente para quienes requieren apoyos durante la aplicación, ya que el formato digital evita que en diversos casos necesiten la asistencia de otra persona para llenar sus respuestas.

En la Ciudad de México, la jornada continuó el 19 de noviembre en el Centro Banamex, donde se organizaron tres turnos. En esta sede participaron 13 mil 511 personas de las 18 mil 415 que estaban registradas, equivalente al 73.4 por ciento de asistencia.

La Universidad destacó que la evaluación se concentró en una sola jornada, con lo que también se atendió la recomendación de reducir la exposición de los reactivos y reforzar la seguridad del concurso de selección. La participación registrada superó en 1.4 puntos porcentuales la correspondiente al último proceso presencial de 2024.

Por su parte, las sedes foráneas realizaron el examen el 21 de noviembre, con la asistencia de 784 aspirantes de mil 152 registrados, es decir, el 68 por ciento.

La distribución por instalaciones fue de 168 participantes en la ENES Mérida, de 256 inscritos; 214 en Morelia, de 315; 266 en Oaxaca, de 364; 119 en la ENID Tijuana, de 185, y 17 en la sede de Chicago, de 32 personas registradas.

Personas privadas de la libertad también presentaron el examen

La última etapa se realizó el 22 de noviembre, cuando se aplicaron 34 exámenes de ingreso a personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de Oaxaca y Querétaro.

Con esta aplicación, la UNAM incluyó a quienes buscan continuar sus estudios y acceder a una licenciatura como parte de sus procesos de readaptación social, ampliando las posibilidades de participación en la educación superior.

La Universidad informó que los resultados del concurso de selección se publicarán el próximo 9 de diciembre en el sitio oficial case.unam.mx. Cada aspirante podrá consultar su resultado directamente en el espacio digital correspondiente, además de que la información también será difundida mediante las redes sociales institucionales.

La UNAM incorporó por primera vez el uso de tabletas en el examen de ingreso al SUAyED, en atención a las recomendaciones de especialistas para fortalecer las condiciones de seguridad, transparencia, equidad e inclusión en sus procesos de selección.