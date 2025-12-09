Así fue la incursión del Cártel de Sinaloa en Guatemala: Ejército mexicano inicia operativo

Ricardo Trevilla Trejo El titular de la Secretaría de Defensa Nacional informó de los trabajos coordinados con las autoridades de Guatemala para combatir a los grupos del crimen organizado.

Esta semana inició con la noticia inédita de que dos grupos del crimen organizado de México se enfrentaron en territorio guatemalteco, dejando al menos cuatro personas abatidas. Ahora, el Secretaría de la DEFENSA, Ricardo Trevilla explicó qué fue lo que ocurrió y cómo es que trabajarán con las autoridades del país centroamericano para combatir a estos sectores delictivos y sus disputas.

Así fue el enfrentamiento del Cártel de Sinaloa contra el CJNG en Guatemala

La madrugada del pasado 8 de diciembre, miembros del Cártel de Sinaloa atacaron a presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala (afiliados al CJNG) en territorio guatemalteco, dejando la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas, Luis Amed Guillén Alborez, soldado centroamericano.

Tras el inédito enfrentamiento armado fuera del país, los miembros del Cártel de Sinaloa dejaron mantas acusando al gobierno guatemalteco de proteger a estos presuntos miembros del CJNG. “No protejas a Antonio Martínez alías Toño y Bladimir López Orantes porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos” se lee en la amenaza.

Narcomanta en Guatemala El mensaje está firmado por el Cártel de Sinaloa tras el enfrentamiento con el CJNG en Guatemala.

¿Cómo trabajará México y Guatemala para combatir al narco en la frontera?

Ahora, durante la presentación del Gabinete de Seguridad en la conferencia Mañanera de este martes 9 de diciembre, el titular de la DEFENSA, Ricardo Trevilla, relató que ya están trabajando en coordinación con las autoridades guatemaltecas para atender esta situación.

“De inmediato existió un intercambio de información y se desplegó a personal militar en el lado mexicano. En esa área operan dos grupos delincuenciales, unos pertenecen al Cartel de Sinaloa y otro al Cartel de Chiapas y Guatemala. Estos grupos actúan en esa línea fronteriza y se desplazan tanto de Guatemala a México como de México a Guatemala (…) Se estableció que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del ejército mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala. Inician el día de hoy y tentativamente terminarían el 11, pero se prolongarían si lo requiere”