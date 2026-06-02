En medio de acusaciones en su contra, Morena mantendrá militancia de Rocha Moya e Inzunza

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel asegura que su partido no evade tema Sinaloa

Tras el anuncio de la jueza Katherine Polk de “pruebas abundantes” en el caso Sinaloa, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que se mantendrá la militancia del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez, el senador, Enrique Inzunza y los otros funcionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

No obstante ello dependerá de las pruebas que presenten las autoridades de Estados Unidos y de los avances de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) pues advirtió que en Morena “no se va a encubrir a nadie si es culpable” y se actuará en consecuencia.

--Se expulsará o suspenderá a estos personajes?

--Las decisiones se tomarán cuando existan elementos, aseveró

Montiel sostuvo que el partido esperará el desarrollo de las investigaciones antes de fijar una postura definitiva.

“Lo que vamos nosotros a esperar es, nuevamente, lo que hemos dicho: que se presenten las pruebas”, sostuvo

En conferencia de prensa, la dirigente morenista rechazó que su partido evada las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York en contra de 10 servidores y exservidores públicos de Sinaloa per insistió en que esperarán las pruebas, para determinar el futuro de los involucrados, al interior de su partido.

“Nosotros no evadimos el tema de Sinaloa, lo atendemos como debe de ser con el respeto a la Ley y al Estado de derecho”, insistió

Reconoció que el gobernador Rubén Rocha se haya separado del cargo para continuar; no obstante defendió la permanencia del senador de Morena, Enrique Inzunza en el cargo y hasta que mantenga el fuero.

“Ha sido oportuno que ante un señalamiento y una investigación en curso, pues no participe de la discusión del tema de la comisión de validación de candidatos, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es correcto y por ello considero que la licencia que ha pedido, en su momento ayuda que quien esté en esa discusión sea alguien que no tiene ningún señalamiento”.