Aumentan 10% el salario a elementos policiales en Sinaloa

Agradeciendo el trabajo de los elementos de seguridad en Sinaloa, celebra Gobernador Rocha el Día del Policía

En el marco del Día del Policía, la Polícia Estatal Preventiva de Sinaloa, Custodios Penitenciarios, elementos de Servicios de Protección, de C4i Y C3, fueron reconocidos por el gobernador Rubén Rocha Moya por su esfuerzo, dedicación y compromiso.

Rocha Moya, destacó el trabajo de salvaguardar la seguridad, tranquilidad, así como la paz en Sinaloa y de proximidad social que han desempeñado los elementos estatles en la restructuración del tejido social de las familias en el estado, además de proteger el patrimonio de empresarios, familias y personas con mucha objetividad.

“Yo lo que quiero hacer es un reconocimiento a todas las policías, los policías que contribuyen con su acción diaria para evitar que se dé la inseguridad y quiero agradecer infinitamente a todos los mandos, que están con nosotros de las corporaciones, qué estamos trabajando diariamente, en el caso de los propios generales, de los almirantes que diariamente están con nosotros”, señaló el Gobernador Rocha.

Durante el evento, se realizó la ceremonia de entrega de 40 reconocimientos y estímulos económicos, a elementos adscritos a Policía Estatal Preventiva, Servicios de Protección, Custodios Penitenciarios y personal del C4i, por su destacada trayectoria en la corporación, trabajando coordinadamente para abatir, prevenir y combatir las causas que generan delitos.

El gobernado informó que a partir del primero de enero, el cuerpo policial recibirá un aumento del 10 por ciento en su sueldo, además se invertirán 100 MDP para mejorar la infraestructura y seguridad en el penal de Aguaruto, en Culiacán; 30 MDP en el penal de El Castillo, en Mazatlán y 20 MDP en el penal de Goros, en Ahome.

Aunado a estas mejoras, se contratarán 211 nuevos policías y 50 custodios e invertirá 50 MDP para la adquisición de cámaras de videovigilancia, sumado a esto seguirá equipando y fortaleciendo la Fiscalía General de Estado, finalmente, destacó y agradeció el apoyo de la federación para la adquisición de 185 nuevas patrullas para la policía estatal y policías municipales.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Óscar Rentería Schazarino, honrando la vocación, disciplina y valentía de quienes sostienen la tranquilidad del estado con profesionalismo y espíritu de servicio, señaló que, el trabajo silencioso y siempre indispensable de las y los elementos es la base con la que se construye un Sinaloa más seguro.

“Ser policía es mucho más que ejercer una profesión, es asumir una forma de vida, basada en el honor, la valentía, el compromiso con la sociedad. Sigamos trabajando como una sola fuerza, con una estrategia clara, con unidad de propósito y con la convicción de que la paz es un objetivo a alcanzar cuando se trabaja con unidad, con disciplina y con el corazón”, precisó el secretario de Seguridad Pública estatal.