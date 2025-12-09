Entrega Claudio X. González a Cámara de Diputados iniciativa ciudadana de reforma electoral con 188 mil firmas

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió al empresario Claudio X. González, quien junto con el colectivo “Salvemos a la democracia” entregó la primera iniciativa ciudadana en materia electoral, con 188 mil firmas que serán enviadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para su verificación.

López Rabadán aclaró que se trata de una app que contiene los requisitos mandataros para la presentación de iniciativas ciudadanas.

“Conforme a lo que establece nuestra normatividad, yo recibo ese documento (…) es una app que ya tiene las firmas que requiere la ley y yo la mandaré al INE para su verificación”, informó la diputada panista.

Durante el encuentro con el empresario, se dio a conocer que fueron entregadas 188,358 firmas, lo que representa 45 por ciento más de las requeridas por la legislación para presentar iniciativas ciudadanas, la cual establece que deben estar respaldadas por el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.

“El INE tendrá que confirmar que son de una aplicación de ellos y que ya tienen las firmas correspondientes para que, en su caso, pueda iniciar el proceso legislativo esta iniciativa ciudadana”, sostuvo la legisladora.