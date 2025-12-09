Gaza, México y Ucrania, los países más peligrosos para los periodistas

En los últimos 12 meses han sido asesinados 9 periodistas en México (Archivo)

Reporteros Sin Fronteras — El informe anual de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicado este martes, revela que de los 67 periodistas asesinados en cumplimiento de su labor profesional (64 hombres y tres mujeres) en los últimos 12 meses, del 1 de diciembre de 2024 a la misma fecha de 2025 en 22 países, cerca de la mitad caídos se registraron en la palestina Gaza, por fuerzas israelíes, en tanto que en México fueron privados de la vida 9 comunicadores, lo que convierte a ambas regiones en las más peligrosas para ejercer el periodismo.

De los 67 profesionales (64 hombres y tres mujeres) de los medios asesinados en los últimos 12 meses —el 1 de diciembre de 2024 a la misma fecha de 2025— en 22 países del mundo, casi la mitad (43%) fueron asesinados en Gaza por las fuerzas armadas israelíes, y el 79% (53) fueron víctimas de guerra o del crimen organizado, según cálculos de RSF.

En Gaza, 29 periodistas fueron asesinados en el último año por el Ejército israelí, considerado como “el peor enemigo de los periodistas”, subraya RSF, que estima que cerca de 220 profesionales de la prensa han sido asesinados en la Franja desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo fundamentalista Hamás atacó a Israel y causó más de mil muertos.

En lo que respecta a México, otra nación con altos niveles de violencia y donde no hay un conflicto armado, el crimen organizado es responsable de un aumento alarmante en los asesinatos de periodistas en el año que está por terminar, “el año más mortífero” en el país en al menos tres años, con nueve periodistas asesinados entre diciembre de 2024 a la fecha.

Reporteros Sin Fronteras refiere que al cumplirse un año del gobierno de Claudia Sheinbaum, le reprocha el “fracaso” en la protección de los periodistas, pese a los “compromisos” que asumió con la organización y que no se han cumplido.

Otra nación que es un foco de violencia donde el riesgo contra los periodistas se eleva a cada minuto es en Ucrania, donde en el último año murieron tres periodistas por ataques de drones, mientras que el ejército ruso continúa atacando a profesionales nacionales e internacionales, denunció la organización internacional, que cita también a Sudán como un país que se perfila como una zona de guerra particularmente mortífera para la profesión.

RSF publicó recientemente una lista con los que líderes y organizaciones que considera los principales enemigos de la prensa y en la que figura el presidente ruso, Vladimir Putin, las fuerzas armadas israelíes, el Cártel Jalisco Nueva Generación (México), el gobierno militar de Birmania y el máximo líder de la milicia Talibán, en Afganistán.

Al 1 de diciembre de 2025 un total de 503 periodistas están detenidos en 47 países de todo el mundo, siendo China el que encabeza la lista con 121, Rusia con 48 y Myanmar con 47.

Rusia también albergaba hasta el pasado 1 de diciembre la mayor cantidad de periodistas extranjeros encarcelados en el mundo con 26 ucranianos, seguida de Israel con 20 palestinos.

En la misma lista aparecen 20 periodistas secuestrados en todo el mundo, todos ellos hombres, con Yemén, Siria y Malí a la cabeza.

El informe de RSF subraya que en lo que va del 2025 un total de 135 comunicadores siguen desaparecidos en el mundo, entre ellos nueve mujeres.

La organización internacional apunta que algunos periodistas llevan más de 30 años en paradero desconocido y si bien ningún continente se salva, este fenómeno es particularmente evidente en países como Siria, con 37 reporteros desaparecidos, en México hay 28 casos y en Irak hay 12 comunicadores sin saberse de ellos.

En lo que se refiere a los casos represión, lo que ha obligado a varios periodistas a huir y exiliarse, en este ramo aparecen Nepal, Serbia, Indonesia, Francia, Madagascar y Ecuador, donde hay denuncias de que periodistas que cubrían manifestaciones en estas regiones vieron obstaculizadas sus labores por fuerzas del orden.

En el caso de Ecuador, 55 periodistas fueron agredidos desde el 22 de septiembre pasado, tanto por fuerzas del orden como por desconocidos mientras cubrían las protestas contra el aumento del precio del diésel. El último tiroteo hirió gravemente a Edison Muenala, periodista y productor de Apak TV, señaló.

Derivado a situaciones de riesgo como las guerras o las políticas represivas contra los periodistas, cada día se elevan las acciones represivas contra los comunicadores, por lo que éstos se ven vez obligados a exiliarse y huir de países como Afganistán, Rusia o Bielorrusia, que siguen “purgando” su territorio de todos los medios independientes, o de países que se han vuelto particularmente cerrados desde 2025, como El Salvador, donde su presidente, Nayib Bukele, está “hundiendo a la prensa”, según RSF, con una “ola de represión” desde mayo. (Con información de agencias)

