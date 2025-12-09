Neuralgia del trigémino El IMSS ofrece alternativas de vanguardia para pacientes con neuralgia del trigémino, que ocasiona un dolor neuropático en la cara, de tipo punzante o eléctrico, generalmente unilateral, y puede desencadenarse por actividades cotidianas (La Crónica de Hoy)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda diversas opciones terapéuticas enfocadas a mejorar la calidad de vida de quienes padecen dolor neuropático o neuralgia del trigémino.

El tratamiento que se brinda en el Seguro Social va desde el manejo farmacológico de última generación hasta procedimientos especializados de alta complejidad.

En este sentido, la doctora Alejandra Calderón Vallejo, jefa del servicio de Neurología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del IMSS, detalló que el dolor neuropático o neuralgia del trigémino, también conocido como “dolor del suicidio” es una patología neuropática que se manifiesta con episodios breves e intensos que afecta la zona de la cara.

Esto afecta la zona inervada por una de las tres ramas del nervio trigémino; siendo uno de los síntomas característicos de esta enfermedad, el dolor de tipo punzante o eléctrico, generalmente unilateral, y puede desencadenarse por actividades cotidianas como masticar, tocarse la cara o la exposición a temperaturas extremas.

En este mismo sentido, subrayó que debido a que la neuralgia del trigémino puede confundirse con afecciones dentales o distintos tipos de cefalea, es importante contar con un diagnóstico clínico preciso basado en criterios especializados, así como la colaboración interdisciplinaria entre neurólogos, estomatólogos y otros profesionales de la salud.

La doctora Alejandra Calderón Vallejo, explicó que el Seguro Social cuenta con medicamentos específicos diseñados para el control del dolor neuropático, permitiendo una mayor eficacia en la reducción de los síntomas y una mejora significativa en la funcionalidad de los pacientes.

Aquellos casos en los que el dolor no responde a las terapias convencionales, la atención se traslada a esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), donde se cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en neurología, neuroimagen, neuroanestesiología, psiquiatría y neurocirugía funcional, quienes evalúan de manera integral cada caso para ofrecer soluciones personalizadas y de vanguardia.

La neuróloga del IMSS detalló que entre los tratamientos disponibles en el Hospital de

Especialidades del CMN Siglo XXI, destacan los bloqueos nerviosos y técnicas quirúrgicas especializadas, orientadas a brindar alivio efectivo y mejorar la calidad de vida de los pacientes que enfrentan esta enfermedad crónica.

Además, se realizan estudios complementarios para identificar causas secundarias de la neuralgia, tales como compresiones vasculares o lesiones nerviosas, que requieren un abordaje terapéutico específico.

Estos avances permiten un tratamiento más eficaz y personalizado, lo que contribuye a la mejora sustancial en la calidad de vida de los pacientes.

Ante ello, el instituto hizo un llamado a la población en general a acudir oportunamente a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) ante la presencia de síntomas compatibles con neuralgia del trigémino para recibir un diagnóstico adecuado y poder iniciar un tratamiento oportuno, con la atención especializada y la aplicación de tecnologías de vanguardia, la mayoría de los pacientes logra controlar el dolor y mantener una vida funcional y productiva.