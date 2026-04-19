CFE invita a realizar la actualización de datos de tu servicio

Actualización de datos CFE

Con el objetivo de brindar una atención ágil y una comunicación efectiva, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) invita a sus usuarias y usuarios a mantener actualizados los datos de contacto de su servicio eléctrico.

Quienes actualicen sus datos podrán recibir: alertas para agilizar la gestión de solicitudes; la fecha de vencimiento para pagar los recibos; información sobre las eventualidades que se tengan en la red eléctrica y sobre los trabajos que se ejecutan en campo.

La actualización de datos básicos, como teléfono y correo electrónico, puede realizarse de manera sencilla y rápida a través de los Centros de Atención a Clientes, la línea telefónica 071 o en el portal oficial, en la sección “Mi CFE”: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/MiEspacio/Login.aspx

La CFE garantiza la protección de los datos personales conforme a la legislación aplicable en la materia. Se usan exclusivamente para la prestación y mejora del servicio eléctrico.