Detienen en Sinaloa a dos sujetos vinculados a los Chapitos

En trabajos de inteligencia coordinados, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Efraín “N” y Jesús “N”.

Como parte los trabajos de investigación, se identificaron dos inmuebles relacionadas al grupo delictivo, por lo que, con base en los datos de prueba recabados, se obtuvieron las órdenes de cateo correspondientes por parte de un Juez de Control, que fueron ejecutadas en colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines.

Durante estas acciones se logró la detención de dos personas, el aseguramiento de armas de fuego como un fusil Barrett, dosis de droga, equipos telefónicos, una camioneta blindada, cuatro granadas, cargadores y equipos de radiocomunicación.

Con estos aseguramientos, se estima una afectación económica a la estructura financiera de la organización delictiva por un monto aproximado de 2,502,062 pesos.