IMSS rompe récord de empleo: Alcanza su cifra más alta de trabajadores registrados

IMMS Instituto Mexicano del Seguro Social (Rogelio Morales/Rogelio Morales)

Al 30 de noviembre de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 24,174,851 personas afiliadas a un patrón y un total de 22,837,768 puestos de trabajo, la cifra más alta desde que se tiene registro. De estos empleos, el 86.7% son permanentes y 13.3% restante son eventuales.

Durante noviembre, el empleo creció en 48,595 puestos, equivalente a 0.2% mensual. En su comparación anual, el aumento fue de 194,130 empleos, lo que representa un crecimiento de 0.9%.

Los sectores con mayor crecimiento anual en puestos de trabajo fueron transporte y comunicaciones (10.8%), comercio (2.6%) y electricidad (2.3%). Las entidades con mejor desempeño fueron Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, con incrementos superiores al 3%.

Aumento en el salario base promedio

El salario base de cotización promedio alcanzó $624.9 pesos diarios, la cifra más alta para un noviembre y el crecimiento anual fue de 7%, uno de los cuatro mayores incrementos registrados para este mes.

Por otro lado el IMSS reportó 1,036,119 registros patronales, con una disminución mensual de 0.3% y anual de 2.3%, debido a nuevas medidas de seguridad para el registro de patrones personas físicas.

Seguridad social para otras modalidades de ocupaciones

En otros esquemas de aseguramiento, el Instituto reporta:

8.3 millones de personas afiliadas al Seguro Facultativo.

144,845 al Seguro de Salud para la Familia.

270,147 en Continuación Voluntaria.

Con lo que se suman 8.8 millones de personas aseguradas en modalidades alternativas.

Plataformas digitales

Implementado en julio y a cinco meses del esquema obligatorio para plataformas digitales, 1,999,202 personas han sido registradas, de ellas 164,205 superaron el umbral de ingresos y fueron formalizadas como puestos de trabajo con acceso a todos los seguros del IMSS.

El resto recibe Seguro de Riesgos de Trabajo, con protección ante accidentes, atención médica y pago del 100% del salario registrado durante incapacidades.

Personas trabajadoras del hogar

En noviembre se registraron 59,614 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, beneficiando potencialmente a 97,707 personas, con un salario promedio de $457.3 pesos diarios.

Personas trabajadoras independientes

Se contabilizaron 378,849 puestos, con 620,934 beneficiarios potenciales y un salario promedio de $335.8 pesos diarios. Este grupo también cuenta con los cinco seguros del IMSS.