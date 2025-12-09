IMSS rompe récord de empleo: Alcanza su cifra más alta de trabajadores registrados

Al 30 de noviembre de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 24,174,851 personas afiliadas a un patrón y un total de 22,837,768 puestos de trabajo, la cifra más alta desde que se tiene registro. De estos empleos, el 86.7% son permanentes y 13.3% restante son eventuales.
Durante noviembre, el empleo creció en 48,595 puestos, equivalente a 0.2% mensual. En su comparación anual, el aumento fue de 194,130 empleos, lo que representa un crecimiento de 0.9%.
Los sectores con mayor crecimiento anual en puestos de trabajo fueron transporte y comunicaciones (10.8%), comercio (2.6%) y electricidad (2.3%). Las entidades con mejor desempeño fueron Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, con incrementos superiores al 3%.
Aumento en el salario base promedio
El salario base de cotización promedio alcanzó $624.9 pesos diarios, la cifra más alta para un noviembre y el crecimiento anual fue de 7%, uno de los cuatro mayores incrementos registrados para este mes.
Por otro lado el IMSS reportó 1,036,119 registros patronales, con una disminución mensual de 0.3% y anual de 2.3%, debido a nuevas medidas de seguridad para el registro de patrones personas físicas.
Seguridad social para otras modalidades de ocupaciones
En otros esquemas de aseguramiento, el Instituto reporta:
- 8.3 millones de personas afiliadas al Seguro Facultativo.
- 144,845 al Seguro de Salud para la Familia.
- 270,147 en Continuación Voluntaria.
Con lo que se suman 8.8 millones de personas aseguradas en modalidades alternativas.
Plataformas digitales
Implementado en julio y a cinco meses del esquema obligatorio para plataformas digitales, 1,999,202 personas han sido registradas, de ellas 164,205 superaron el umbral de ingresos y fueron formalizadas como puestos de trabajo con acceso a todos los seguros del IMSS.
El resto recibe Seguro de Riesgos de Trabajo, con protección ante accidentes, atención médica y pago del 100% del salario registrado durante incapacidades.
Personas trabajadoras del hogar
En noviembre se registraron 59,614 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, beneficiando potencialmente a 97,707 personas, con un salario promedio de $457.3 pesos diarios.
Personas trabajadoras independientes
Se contabilizaron 378,849 puestos, con 620,934 beneficiarios potenciales y un salario promedio de $335.8 pesos diarios. Este grupo también cuenta con los cinco seguros del IMSS.