Tu árbol de navidad libre de plagas: Profepa refuerza inspecciones por temporada decembrina

Pinos (Stefan Straka)

Durante la temporada decembrina, uno de los elementos más tradicionales en los hogares es el árbol de Navidad, muchas familias siguen optando por adquirir ejemplares naturales —ya sea por tradición o para apoyar a productores—, autoridades ambientales han alertado sobre la presencia de plagas en algunos árboles importados, lo que representa un riesgo para los ecosistemas forestales del país.

En las últimas cuatro semanas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha inspeccionado 493,771 árboles procedentes de Estados Unidos con el fin de detectar plagas cuarentenarias que podrían afectar los bosques nacionales.

Bajo el programa “Verificando tu árbol protegemos nuestros bosques”, la dependencia retuvo un embarque con 785 árboles que ingresaron por la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, debido a la detección de la larva Cylindrocopturus furnissi.

El Programa de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad, Temporada 2025, busca asegurar que los árboles que llegan a los hogares mexicanos estén libres de plagas, evitando daños ecológicos y pérdidas económicas en las cadenas productivas del sector agrícola y maderero.

Desde principios de noviembre, la importación de árboles se ha mantenido constante y las entidades con mayor flujo son:

Baja California: 424,979

Sonora: 67,187

Tamaulipas: 1,605 Para un total de 493,771 árboles

Pinos Profepa realizando inspecciones a árboles importados (especial)

Especies verificadas

80.45% (397,252) – Abeto Douglas ( Pseudotsuga menziesii )

– Abeto Douglas ( ) 18% (88,841) – Abeto noble ( Abies procera )

– Abeto noble ( ) 1.54% (7,653) – Abeto Nordmann ( Abies nordmanniana )

– Abeto Nordmann ( ) 0.005% (25) – Abeto grande (Abies grandis)

El programa, instaurado hace más de dos décadas, tiene como fin implementar acciones de prevención, control y combate de riesgos fitosanitarios. Los puntos de inspección se ubican en Mexicali y Tijuana (Baja California), Nogales y San Luis Río Colorado (Sonora), y Nuevo Laredo (Tamaulipas), considerados la primera barrera para evitar el ingreso de nuevas amenazas forestales.

En estos cruces fronterizos, Profepa realiza revisiones oculares, muestreos dirigidos, análisis de laboratorio y verificación documental de los arboles. El año pasado, la dependencia verificó más de medio millón de ejemplares, cifra que varía anualmente según factores como costos de origen, aranceles y los efectos post pandémicos.

El programa opera bajo la coordinación de Profepa, Semarnat —a través de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico— y la Secretaría de Economía, quien valida los registros necesarios para continuar con los trámites aduanales.

Cuando se detectan plagas, la normatividad obliga a retener la mercancía, tomar muestras y emitir dictámenes técnicos para determinar si debe destruirse o ser devuelta al país exportador. La Profepa insiste en la importancia de que la ciudadanía compre árboles en puntos de venta formales y con la documentación correspondiente.

Adquirir un árbol verificado significa evitar la entrada de plagas exóticas, proteger los bosques mexicanos y reducir riesgos económicos para los productores, además de garantizar que los árboles sean seguros para los hogares.