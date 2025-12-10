Cae “El Limones”, líder de “La Cabrera” en Coahuila

Detenido Durango Edgar “N”, alias “Limones". (SSPC)

Fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la organización criminal conocida como “Los Cabrera”, en Coahuila.

Con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se identificó la operación de “La Cabrera”, relacionada con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región.

Fue así que se desplegaron operativos coordinados en inmuebles ubicados en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Edgar “N”, identificado como jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo, quien fue capturado en la ciudad de Durango.

Asimismo, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se identificaron operaciones irregulares de Edgar “N”, vinculadas con la extorsión, fraude y lavado de dinero.

En estos operativos se aseguraron cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico.