Carlos Malatesta cautivo a ocho mil asistentes con su conferencia sobre el éxito en la Wake Up Conference

Wake Up Conference Especial

En una jornada que combinó introspección, storytelling y herramientas prácticas de transformación personal, el conferencista y autor Carlos Malatesta logró conmover y energizar a más de 8.000 asistentes que colmaron el Coliseo MedPlus durante la Wake Up Conference Bogotá 2025. Su presentación, titulada “Los Siete Pilares del Éxito Sostenible”, se consolidó como una de las intervenciones más comentadas del encuentro.

A lo largo de 30 minutos, Malatesta invitó a los participantes a replantear la noción tradicional de éxito, proponiendo una perspectiva que combina logro, bienestar y propósito. “El éxito no se mide solo por lo que alcanzamos, sino por lo que somos capaces de sostener sin perder nuestra esencia”, afirmó con firmeza ante un público que lo escuchó en absoluto silencio.

Su exposición, salpicada de vivencias personales y enseñanzas empresariales, profundizó en la importancia de construir resultados duraderos sin comprometer la salud física, emocional o espiritual. Este enfoque resonó especialmente gracias a la autenticidad con la que el autor compartió momentos difíciles de su historia, incluyendo su proceso de sanación tras superar un diagnóstico de cáncer. La honestidad con la que abordó este capítulo de su vida generó una conexión inmediata con los asistentes, quienes lo ovacionaron en varias oportunidades.

La Wake Up Conference, organizada por Wake Up Conferences International, reunió los días 3 y 4 de octubre a grandes figuras del liderazgo global como Tony Robbins, Ismael Cala y expertos de Shark Tank Colombia. Con el respaldo de aliados como FENALCO y Amazon Web Services, el evento se posicionó como una plataforma de referencia en la región para el desarrollo de habilidades humanas y profesionales.

En este contexto, la conferencia de Malatesta destacó por su claridad y estructura, ofreciendo a la audiencia pasos concretos para avanzar en su crecimiento sin caer en la autoexigencia extrema que caracteriza a muchos modelos tradicionales de productividad. “No vine solo a motivarlos, vine a mostrarles un mapa para que avancen sin perderse en el camino”, expresó durante su intervención.

Tras su participación, Malatesta reafirmó su misión de promover una cultura de éxito más consciente en América Latina a través de su programa Success Sin Estrés, su podcast “Superlatinos”, y la próxima reedición de su libro “Feliz”. Además, extendió una invitación a apoyar la labor de la Fundación Carlos Malatesta, cuyos programas educativos benefician a niños en situación vulnerable en alianza con la Fundación Niños de los Andes y Hogar Bambi.

“Sentir la energía de miles de personas buscando una vida más equilibrada confirma que estamos entrando en una nueva era del éxito: una que valora la paz, la autenticidad y el impacto positivo”, señaló el autor al cierre del evento.

La conferencia completa ya se encuentra disponible para el público en su canal de YouTube: https://youtu.be/4ydwTtxGxAg

Para conocer más sobre sus programas, próximos eventos y contenido educativo:

Instagram: instagram.com/carlosmalatestaoficial

Web: www.carlosmalatesta.com