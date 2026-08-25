Graciela Domínguez Nava es propuesta como gobernadora interina de Sinaloa

Graciela Domínguez Nava

Graciela Domínguez Nava, fue propuesta como gobernadora interina de Sinaloa, por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del estado tras la salida de Rubén Rocha Moya del puesto por licencia.

El Pleno del Congreso estatal deberá analizar y votar la propuesta para que, de ser aprobada, Domínguez Nava asuma el cargo y rinda protesta como encargada del Ejecutivo estatal.

La Presidenta Clauida Sheinbaum reaccionó al posible ascenso a la gubernatura de Domínguez Nava y aseguró que se le apoyará “en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa y pues que cierre bien este periodo”.

La mandataria señaló que no tiene el gusto de conocer a la diputada con licencia pero que sabe que es una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente, por lo que espera que trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa.

Durante la sesión del Congreso local, Graciela Domínguez recibió el respaldo de las diputadas y diputados de Morena Juana Minerva Vázquez González, César Ismael Guerrero Alarcón, Rita Fierro Reyes y Araly Berenice Ruiz López.

Domínguez Nava fungió en el gobierno de Rocha Moya como Secretaria de Educación Pública; posteriormente fue lanzada por Morena por una Diputación local y se encontraba en licencia del cargo para competir en los procesos internos por la Coordinación Estatal de la Defensa de la Soberanía y la Transformación del estado.