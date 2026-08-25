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El Pleno del Congreso estatal deberá analizar y votar la propuesta

Graciela Domínguez Nava es propuesta como gobernadora interina de Sinaloa

Por Diana Chávez Zea
Graciela Domínguez Nava

Graciela Domínguez Nava, fue propuesta como gobernadora interina de Sinaloa, por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del estado tras la salida de Rubén Rocha Moya del puesto por licencia.

El Pleno del Congreso estatal deberá analizar y votar la propuesta para que, de ser aprobada, Domínguez Nava asuma el cargo y rinda protesta como encargada del Ejecutivo estatal.

La Presidenta Clauida Sheinbaum reaccionó al posible ascenso a la gubernatura de Domínguez Nava y aseguró que se le apoyará “en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa y pues que cierre bien este periodo”.

La mandataria señaló que no tiene el gusto de conocer a la diputada con licencia pero que sabe que es una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente, por lo que espera que trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa.

Durante la sesión del Congreso local, Graciela Domínguez recibió el respaldo de las diputadas y diputados de Morena Juana Minerva Vázquez González, César Ismael Guerrero Alarcón, Rita Fierro Reyes y Araly Berenice Ruiz López.

Domínguez Nava fungió en el gobierno de Rocha Moya como Secretaria de Educación Pública; posteriormente fue lanzada por Morena por una Diputación local y se encontraba en licencia del cargo para competir en los procesos internos por la Coordinación Estatal de la Defensa de la Soberanía y la Transformación del estado.

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