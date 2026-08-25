Semarnat recolecta seis toneladas de residuos sólidos en Río Tula

Recolección de basura en Río Tula

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que llevaron a cabo la “Jornada de Saneamiento y Restauración del Río Rosas”, en Hidalgo, en el marco del proyecto presidencial de recuperación del Río Tula y otros cuerpos de agua nacionales considerados cuencas prioritarias, como el Lerma-Santiago y Atoyac. El gobierno federal invertirá más de 20 mil millones de pesos para el saneamiento y restauración de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac.

Semarnat mencionó que, con la participación de cientos de voluntarios se recolectaron seis toneladas de residuos sólidos a lo largo de dos kilómetros del Río Rosas, como uno de los brazos del Río Tula.

A su vez, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) coordinó la intervención con 12 brigadas integradas por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), trabajadores del Gobierno estatal y municipal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como la iniciativa privada, instituciones académicas y habitantes.

Las acciones de restauración en el Río Rosas tienen como eje mejorar la calidad del agua; sanear las descargas y drenajes provenientes de municipios del Valle de México; sancionar a empresas que lancen sus desechos al cauce; colocar infraestructura para prevenir inundaciones y estabilizar taludes; incrementar la superficie de conservación y construir zonas de espacio público ribereño, entre otros objetivos.

El comisionado para la restauración del Río Tula, Jaime Vázquez Bracho, indicó que la meta de este proyecto sexenal es instalar 32 kilómetros de colectores para la captación de descargas domésticas e industriales.

“Probablemente es uno de los proyectos más ambiciosos del país; no sólo es un programa de limpieza, sino de infraestructura de saneamiento que es permanente, de monitoreo de calidad y cantidad; estamos trabajando con el Gobierno de Hidalgo en la colocación de colectores que captarán la descargas que actualmente se vierten al río, la mayor parte casas cercanas al cauce, hemos detectado 180 descargas y todas van a ser captadas por esta infraestructura que llevarán las descargas de drenaje a la planta de tratamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, detalló.

Vázquez Bracho recordó la convocatoria presidencial para participar el próximo 20 de septiembre en la Jornada de Restauración y Saneamiento de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac, donde participarán autoridades federales, estatales y municipales.

“La secretaria Alicia Bárcena nos ha encomendado establecer jornadas de limpieza con la participación de varios sectores de la sociedad en beneficio de los mexicanos; de lo que se trata es crear conciencia ambiental, cuidar nuestros ecosistemas y evitar que nuestros riberas y afluentes de agua se sigan contaminando; estas acciones nos permiten visibilizar lo que en conjunto debemos atender”, declaró la representante de la Semarnat en Hidalgo, Janet Martínez Monzalvo.

También supervisaron la obra de construcción del cárcamo de bombeo que servirá para almacenar las descargas captadas en los colectores de drenaje de Tula, para después ser enviadas a la termoeléctrica de la CFE donde se trata agua de río para procesos internos.

De igual forma, realizron una visita al Manantial de Bojay, que es un proyecto para regenerar un cuerpo de agua limpio de cinco hectáreas, así como la revegetación de 3.5 kilómetros de márgenes del Río Tula, la recuperación forestal de mil 600 árboles y la hidrosiembra de taludes.