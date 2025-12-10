Exhortan senadores de Morena a congresos locales acelerar aprobación de reforma contra extorsión en todo el país

Senado Este delito ha sido el que ha presentado mayor aumento durante el actual sexenio y se ha convertido en una prioridad para el partido oficialista. (Galo Cañas Rodríguez)

Con pleno respeto a su soberanía y autonomía, senadores de Morena solicitaron a los congresos de los estados acelerar el proceso para ratificar la reforma que combate el delito de extorsión, a fin de homologar su persecución y castigo en todo el país.

“El llamado es a actuar con celeridad y compromiso con el pueblo. Solo unidos, gobierno federal, estatales y municipales, podremos construir un cerco efectivo contra la extorsión y desarticular las redes del crimen organizado que se financian con este delito”, convocó el senador morenista Antonino Morales Toledo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá este jueves una reunión con las y los 32 gobernadores del país con el propósito de pedirles que se sumen a la Estrategia Nacional contra la Extorsión y que las Legislaturas estatales homologuen esta Ley aprobada recientemente en Senado y Diputados con la cual este delito podrá perseguirse de oficio en todo el territorio nacional.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, Sheinbaum reconoció que la extorsión es el delito que ha aumentado más, peor acotó que se tiene en marcha una estrategia especial y ya se aprobó una Ley que permite que se persiga de oficio este delito.

En este contexto, Morales Toledo señaló que se requiere un contundente respaldo a la estrategia nacional de seguridad pública que lidera la presidenta Sheinbaum, para que este instrumento legal se convierta en un brazo ejecutor fundamental de los esfuerzos para enfrentar y erradicar este flagelo que lastima a las familias y a la economía popular.

De entrada, el senador por Oaxaca, reconoció y felicitó a las y los diputados del Congreso su estado por la aprobación de la Ley estatal para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.

Destacó que, con esta decisión, los legisladores de esa entidad, actúan con responsabilidad histórica, alineándose decididamente a los esfuerzos del gobierno federal encabezado por Sheinbaum.

El legislador subrayó que la extorsión es un delito cobarde que ha evolucionado, afectando gravemente la vida económica, la paz social y la integridad emocional de la población, especialmente en estados con la complejidad y riqueza cultural de Oaxaca.

Señaló que en el caso de Oaxaca con la aprobación de esta ley se deja atrás una regulación fragmentada y se dota de herramientas modernas, claras y eficaces. Ahora se podrán perseguir y sancionar con mayor firmeza modalidades como la extorsión telefónica, la digital y aquellas que afectan a comerciantes, transportistas y a nuestras comunidades indígenas y afromexicanas”, explicó.