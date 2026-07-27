Detienen a esposa de alcalde de Temoac asesinado; también al jefe de policía de ese municipio

Esposa del alcalde de Temoac La presienta del DIF fue detenida (Fiscalía e Morelos)

A cinco días al asesinato en sus oficinas del presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, la fiscalía del estado, detuvo a su esposa Marisol Romero Zamora, presidenta del Sistema DIF y al Secretario de Seguridad Pública, Jeovany Emmanuel González Morellano.

“Como parte de las acciones permanentes de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión, hoy fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Marisol “N” y Geovany Emmanuel “N”, ambas personas funcionarias públicas del municipio de Temoac”, informó la dependencia a cargo del Fiscal General, Fernando Blumenkron Escobar.

Ambos servidores públicos fueron puestos a disposición de un juez especializado para deslindar responsabilidades sobre las investigaciones que integra la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

Estas detenciones firman parte de las acciones de la estrategia nacional de combate a la extorsión.

La Fiscalía del Estado mantiene bajo su resguardo la Presidencia Municipal en tanto se desarrollan las indagatorias del asesinato en contra del edil del PVEM.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer los delitos específicos que se les imputan ni mayores detalles sobre la carpeta de investigación.

A finales de la semana pasada, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el alcalde asesinado, Valentín Lavín Romera era investigado por presuntos vínculos criminales, un homicidio y grupos delictivos como Los Aparicio y Los Huazulco.

Estas organizaciones, a su vez, estarían ligadas a secuestro y extorsión en Morelos así como su posible implicación en los homicidios de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho.

Las investigaciones encabezadas por la Fiscalía de Morelos han permitido detectar la participación de Los Aparicio en delitos como narcomenudeo, extorsión, homicidio y secuestro.

Las autoridades estatales informaron que las investigaciones se mantienen abiertas y no se descartan nuevas órdenes de aprehensión contra otros actores políticos vinculados a los grupos delictivos de la región.