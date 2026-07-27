Inconformes aspirantes de la UNAM exigen repetir el examen a licenciatura, pero presencial

Manifestación en Rectoría de la UNAM

Ciudad Universitaria vivió este lunes una jornada sui generis, al registrarse una movilización encabezada por aspirantes a nivel licenciatura rechazados y que fueron acompañados por padres de familia y estudiantes que cuestionan el proceso del primer examen de ingreso a licenciatura y que fue realizado en línea por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde las 11:00 horas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de la estación Universidad del Metro y de Ciudad Universitaria del Metrobús para posteriormente dirigirse hacia la Rectoría de la máxima casa de estudios.

Poco a poco los contingentes avanzaron por avenida Universidad y Copilco rumbo a la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría, entre consignas como “No a la IA, sí a la solución”, “Queremos respuestas, no más dudas” y “Examen presencial”.

Aunque cada grupo tenía una razón distinta para manifestarse, todos coincidían en un mismo objetivo: que la UNAM cancele el examen aplicado este año y convoque a una nueva evaluación presencial.

Distintas historias

Durante el recorrido era común escuchar casos muy diferentes. Algunos denunciaban que su examen fue cancelado automáticamente por el sistema; otros aseguraban que los puntajes mínimos para ingresar aumentaron de manera inusual; mientras que varios más consideraban que hubo aspirantes que utilizaron inteligencia artificial para obtener mejores resultados.

También participaron jóvenes que intentaban ingresar por segunda o hasta tercera ocasión. Algunos contaron que estudiaron durante meses, asistieron a cursos y realizaron simuladores con resultados favorables, pero al publicarse los puntajes descubrieron que la calificación requerida para su carrera era mucho mayor a la esperada.

Manifestación en Rectoría de la UNAM

Puntajes

Bruno, quien busca ingresar a Literatura Dramática y Teatro, explicó que ésta era su tercera oportunidad. Obtuvo 95 aciertos, pero la carrera pidió 102.

“Lo que queremos es que identifiquen a quienes hicieron trampa con inteligencia artificial y les retiren el lugar para que quienes sí estudiamos tengamos una oportunidad”, comentó.

Rebeca relató que durante meses tomó cursos y realizó simulacros cuyos resultados eran constantes. Sin embargo, al conocer los puntajes de este año quedó fuera del proceso. Aun así, aseguró que volvería a presentar el examen, siempre que sea presencial.

Cancelaciones y fallas

Entre los asistentes también había aspirantes cuyos exámenes fueron anulados por el propio sistema.

Uno de ellos explicó que durante la prueba recibió varias alertas por supuestos movimientos irregulares, pese a que únicamente permanecía frente a la computadora acompañado de su madre.

Tras el tercer aviso, el sistema canceló automáticamente su examen y ya no pudo concluirlo.

Otro estudiante aseguró que esta era su segunda oportunidad para ingresar, pero en esta ocasión ni siquiera pudo completar el proceso debido a la cancelación de su evaluación.

“No se me hace justo que personas que estudiaron se queden fuera y otras que usaron inteligencia artificial tengan un lugar dentro de la universidad”, expresó.

Manifestación en Rectoría de la UNAM

Apoyo de padres de familia

A la marcha también acudieron madres y padres de familia que acompañaron a sus hijos durante todo el proceso.

Varios señalaron que el esfuerzo de meses terminó sin resultados y pidieron que la Universidad reconozca las fallas del examen en línea.

Una madre de familia proveniente de Ometepec, Guerrero, explicó que para quienes viven lejos de la Ciudad de México la modalidad virtual facilitó presentar el examen, aunque consideró que el proceso dejó demasiadas dudas.

Otra mujer contó que su hija nunca logró ingresar a la plataforma para realizar la evaluación pese a haber cumplido con todos los requisitos.

“Lo único que queremos es transparencia. Si mi hija tiene que volver a presentar el examen presencial, lo hará. Lo que pedimos es que las cosas sean claras”, señaló.

Pliego petitorio

Cerca de la una de la tarde, el contingente llegó a la explanada de Rectoría, donde representantes del movimiento entregaron y dieron lectura a su pliego petitorio.

Entre las principales solicitudes destacan que el examen de selección vuelva a realizarse exclusivamente de manera presencial en futuras convocatorias; que la UNAM explique de forma individual las cancelaciones de exámenes y habilite mecanismos de revisión para quienes fueron afectados; además de crear un sistema de corrimiento para reasignar lugares que eventualmente queden vacantes.

Los manifestantes sustentaron parte de sus peticiones con datos del Inegi sobre acceso desigual a internet y equipos de cómputo en el país, además de citar artículos de la Constitución, la Ley Orgánica de la UNAM y distintos reglamentos universitarios.

Manifestación en Rectoría de la UNAM

La respuesta

En representación de Rectoría acudió Jorge Hugo Ibarra y otros funcionarios universitarios, quienes informaron que el documento fue recibido formalmente y será turnado a las áreas correspondientes para su análisis.

Explicaron que la Comisión Técnica instalada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas tendrá acceso a toda la información relacionada con el proceso de admisión y será la encargada de determinar qué ocurrió durante el examen en línea.

Los representantes universitarios insistieron en que todavía no existe una decisión tomada y que todas las alternativas permanecen abiertas mientras concluye la investigación.

Pidieron evitar especulaciones y esperar los resultados que la comisión presentará durante los próximos días.

Repetir la prueba

Las explicaciones no convencieron a todos, por lo que algunos padres de familia señalaron que la Universidad debió prever desde un inicio los riesgos de aplicar un examen completamente en línea y sostuvieron que las diferencias registradas en los puntajes no pueden explicarse de manera normal.

Incluso solicitaron que representantes de los propios aspirantes y de los padres puedan participar como observadores dentro del proceso de revisión que realiza la Comisión Técnica.

Al concluir la jornada, cerca de las cuatro de la tarde, un grupo de familias permaneció en Rectoría para organizar un comité ciudadano que dé seguimiento a las decisiones que tome la Universidad.