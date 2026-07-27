Caso Alberto Israel Jasso: difunden presunta acta de defunción y piden la creación de la “Ley Jasso”

En redes circula la supuesta acta de defunsión de Alberto Israel Jasso Cruz Fotos: vía redes sociales

La muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, ha provocado un intenso debate público sobre la presunción de inocencia, la atención institucional a las denuncias por violencia sexual, la salud mental y el debido proceso.

Este caso ha vuelto a cobrar relevancia ya que en redes sociales ha comenzado a circular una supuesta acta de defunción que revela la causa de su fallecimiento. Paralelamente, estudiantes, docentes, familiares y ciudadanos realizaron una manifestación frente al plantel Carmen Serdán del IEMS para exigir que el caso sea investigado con transparencia y que se esclarezcan los hechos.

A pesar de esta supuesta filtración, hasta el momento las autoridades no han emitido una resolución pública sobre la investigación relacionada con la denuncia presentada contra el profesor ni sobre todos los elementos del caso, por lo que diversas afirmaciones continúan sin confirmación oficial. No obstante, esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué se sabe sobre la supuesta acta de defunción de Alberto Israel Jasso Cruz?

La cuenta de X de @jcromero publicó una imagen atribuida a un acta de defunción que presuntamente corresponde al profesor Alberto Jasso y que señala una posible causa de muerte.

Sin embargo, la difusión de ese documento no constituye una confirmación oficial por parte de las autoridades competentes. No obstante, de acuerdo con la imagen que publicó este usuario, el maestro habría fallecido por una herida lacerante en una de sus muñecas.

“Actualización. Localizamos el acta de defunción de Alberto Israel Jasso Cruz (el profesor de los videos). Según el registro, se hirió el brazo izquierdo, muy probablemente se hizo un corte en la muñeca”, dice el post de X.

En redes circula la supuesta acta de defunsión de Alberto Israel Jasso Cruz Fotos: vía redes sociales

Hasta el momento, ninguna de las autoridades competentes ha salido a desmentir esta información o bien a publicar la confirmación de la muerte de Jasso Cruz. Por lo que se trata de un documento meramente especulativo, pues no hay información que confirme la causa del deceso.

Manifestación exige justicia y claridad del caso

Este 27 de julio, familiares, alumnos, docentes y miembros de la comunidad educativa se reunieron frente al plantel Carmen Serdán del IEMS para rendir homenaje al profesor y exigir una investigación exhaustiva.

Durante la concentración se colocaron flores, veladoras y pancartas, además de solicitar que la Fiscalía esclarezca tanto las circunstancias relacionadas con la denuncia inicial como las investigaciones derivadas de su fallecimiento.

Los asistentes también pidieron revisar los protocolos institucionales para la atención de denuncias, el acompañamiento psicológico y el respeto al debido proceso.

Tras la difusión del caso, el Instituto de Educación Media Superior emitió un comunicado en el que manifestó su compromiso con los derechos humanos y pidió evitar la difusión de información no verificada.

La institución también hizo un llamado a no revictimizar a ninguna de las personas involucradas, proteger los datos personales y permitir que las investigaciones correspondientes sigan su curso conforme a la ley.

Comunicado del IEMS de la CDMX sobre el caso de Alberto Israel Jasso Cruz Foto: IEMS

Manifestantes demandan la creación de la “Ley Jasso”

Durante el acto de este lunes en la Alcaldía Miguel Hidalgo, los asistentes externaron su molestia ante un hecho que calificaron como injusticia y demandaron a las autoridades del Gobierno capitalino la creación de la “Ley Jasso”, la cual promovería el establecimiento de protocolos para la investigación objetiva de acusaciones de esta índole, con la finalidad de que no se repitan casos como el del maestro Alberto Israel Jasso.

Por otra parte, exigieron a organismos como el IEMS, al Gobierno de la CDMX y a organizaciones de derechos humanos que se pronunciaran sobre el caso y emprendieran los protocolos para el esclarecimiento de su suicidio.

Cabe destacar que el mismo grupo de alumnas, alumnos, exalumnas, exalumnos, docentes, madres y padres de familia, aclararon que a pesar de que no están en contra de la lucha feminista ni de los colectivos del movimiento, creen que el maestro Jasso Cruz fue víctima del linchamiento mediático, mismo que lo orilló a tomar la fatal desición de quitarse la vida.