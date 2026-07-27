Aseguran más de 800 kilos de cocaína en Chiapas

Aseguramiento Droga asegurada.

Autoridades aseguraron un vehículo con 834 kilogramos de cocaína, en el municipio de Tonalá, Chiapas.

Personal naval realizaba recorridos de vigilancia, en el municipio de Tonalá, Chiapas, donde localizó un vehículo doble cabina, aparentemente abandonado y al realizar una inspección, se localizaron 44 costales que contenían diversos paquetes rectangulares con la droga.

El vehículo junto con los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, donde permanecerán bajo resguardo en espera de que se lleven a cabo las diligencias periciales correspondientes, a fin de determinar el peso ministerial de la presunta droga asegurada.

Autoridades informaron que con este aseguramiento se evitó la distribución de aproximadamente un millón 660 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada de más de 181 millones de pesos para la delincuencia organizada, lo que contribuye a debilitar sus estructuras financieras y operativas.