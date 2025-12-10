Fortalece SSPC estrategia de seguridad con municipios

Reunión Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con presidentes municipales. (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, con la finalidad de impulsar estrategias de seguridad pública que contribuyan a robustecer la paz y dar seguimiento al fortalecimiento de los municipios del país.

García Harfuch subrayó que la colaboración con los municipios es un pilar fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad, al ser el ámbito de gobierno más cercano a la ciudadanía y el primer punto de contacto ante emergencias y denuncias.

Destacó que “los municipios son la base del Sistema Nacional de Seguridad Pública” y que el trabajo cotidiano de las autoridades locales permite identificar dinámicas criminales, patrones de riesgo y problemáticas emergentes que no siempre son visibles desde otros niveles de gobierno, lo que resulta indispensable para una respuesta oportuna y eficaz.

Asimismo, García Harfuch enfatizó la necesidad de fortalecer una comunicación más estrecha y permanente con los gobiernos municipales, basada en la confianza, el intercambio ágil de información y esquemas operativos reales de coordinación.

Señaló que el compromiso del Gobierno de México es acompañar a los municipios con capacitación, asesoría técnica, inteligencia e instrumentos normativos que fortalezcan sus capacidades institucionales, a fin de que la estrategia nacional tenga un impacto directo en el territorio y contribuya de manera sostenida a la recuperación de la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

También destacó que la coordinación con los estados ha dado como resultado la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto y el aseguramiento de 20,169 armas de fuego y más de 300 toneladas de drogas, además, externó su reconocimiento al Ejército y a la Marina por la localización y desmantelamiento de mil 760 laboratorios clandestinos para producir drogas sintéticas en 23 estados de la República.

Durante la asamblea fueron aprobados acuerdos para la implementación y seguimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, así como la agenda de reuniones de trabajo sobre temas de interés prioritario para la seguridad pública municipal. Se pactó mantener una participación permanente en las reuniones de trabajo, a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional y el intercambio de conocimiento.

Como segundo acuerdo, se aprobaron los Estatutos de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, los cuales incorporan las disposiciones normativas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En su participación, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, aseguró que esta Ley ofrece una arquitectura moderna para fortalecer la capacidad operativa de los municipios y define con precisión las funciones esenciales de todas las instituciones policiales, ya sean municipales, estatales, y de nivel federal para prevenir el delito.

También enfatizó las medidas de paz estatales y regionales, con la participación de los municipios, donde se establecen modelos de coordinación institucional, los cuales ya existen y han operado por muchos años, pero ahora ya se establecen en la ley, como son el Mando Coordinado y el Mando Único.

La presidenta municipal de Tepic, Nayarit y de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Geraldine Ponce, destacó que la seguridad se construye en el territorio, en las colonias, en los espacios públicos, en las escuelas, en los barrios, y en las comunidades y que los municipios están comprometidos y alineados a la Estrategia Nacional de Seguridad.

Asimismo, refirió la necesidad de profesionalizar las actividades en los municipios en materia de seguridad, modernizar las instituciones, y fortalecer la participación ciudadana, y fomentar la cultura de la denuncia que, es fundamental para un mejor funcionamiento.