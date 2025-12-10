Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: el aviso que deben atender quienes se registraron en diciembre

Jóvenes Construyendo el Futuro reabrió su plataforma el pasado 1 de diciembre para permitir que más jóvenes se integren a su esquema de capacitación laboral gratuita. Desde 2019, el programa funciona en las 32 entidades del país y ofrece un apoyo mensual de 8,480 pesos, además de seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad. Su objetivo central es que los aprendices adquieran experiencia profesional durante 12 meses para facilitar su futura inserción laboral.

Aviso importante para quienes se registraron en diciembre

El programa emitió un recordatorio dirigido a los jóvenes que ya completaron su registro. Señaló que, si recibieron una notificación para actualizar sus documentos, deberán revisar que cumplan con los requisitos establecidos: la identificación oficial debe estar vigente y el comprobante de domicilio no debe superar tres meses de antigüedad y debe coincidir con la dirección registrada en el perfil. La plataforma pidió verificar estos datos antes de volver a subir cualquier archivo.

Requisitos y registro para Jóvenes Construyendo el Futuro

El registro se realiza en la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Para postularse, los interesados deben tener entre 18 y 29 años, no estudiar ni trabajar, contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente, además de subir una fotografía y completar la ficha de inscripción. La meta para 2026 es integrar a 500 mil jóvenes, quienes recibirán ingresos bimestrales. Desde su inicio, más de 3.4 millones de beneficiarios han participado, con una inversión superior a los 158 mil millones de pesos.

Para cualquier duda relacionada con el proceso de registro o participación, el programa recomienda seguir sus canales oficiales en Facebook, Instagram y X. También pone a disposición la línea telefónica 800 841 2020, disponible de lunes a sábado entre las 8:00 y 21:00 horas para brindar asesoría.

Cómo funcionan las capacitaciones dentro del programa

Los participantes pueden elegir entre nueve campos de capacitación: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud. Los Centros de Trabajo determinan la jornada diaria, que debe ser de cinco a ocho horas durante cinco días a la semana. A lo largo del proceso, los jóvenes reciben cobertura médica gratuita y, al concluir los 12 meses, obtienen un certificado que valida las habilidades adquiridas y fortalece su perfil profesional.