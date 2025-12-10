Ley Arancelaria: Productos que subirán de precio tras la aprobación de la ley (@david_ordaz y Cuartoscuro)

Este 10 de diciembre, en la sesión ordinaria de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, se aprobó la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en lo general y lo particular, para productos de países con los cuales México no tiene acuerdos comerciales.

El aumento, que va del 30% hasta el 50% en aranceles, pasará al Ejecutivo para su promulgación oficial por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y así la iniciativa entre en vigor.





¿Qué países se verán afectados con la Reforma a la Ley Arancelaria?

Con un total de 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones, se aprobó en el Congreso, un aumento arancelario de hasta un 50% a cerca de mil productos de países que no mantienen acuerdos económicos con México.

México cuenta con una red de 14 Tratados de Libre Comercio con 52 países (TLCs), 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 31 países o regiones administrativas, y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

La reforma a la ley afecta de manera directa, principalmente, a países asiáticos como China e India, dos potencias con las cuales México aún no ha firmado tratados comerciales.

Además de China e India, otros países asiáticos como Corea del Sur, Tailandia, Indonesia y Vietnam sufrirán aranceles de entre 35% y 50% en bienes como automóviles, autopartes, textiles, ropa, plásticos, acero y juguetes.

Aranceles de México a China: ¿cómo afectarán al consumidor?

Con la cercanía de Navidad, día de Reyes y celebraciones donde es común adquirir juguetes, este aumento arancelario a países sin acuerdos comerciales con México podría generar incrementos en esta industria para los consumidores.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU), Miguel Ángel Martín González, la aprobación de la reforma podría provocar un aumento de hasta 20% en el precio de juguetes para los consumidores mexicanos.

Vietnam, otro de los países afectados

Vietnam, uno de los países con impacto arancelario tras la aprobación de la reforma, participa en el 3.13% de las importaciones de México, correspondientes a 15,185 millones de dólares en 2025, según la Secretaría de Economía.

Vietnam exporta a México principalmente electrónica, circuitos integrados, teléfonos, componentes, maquinaria, calzado, textiles y vehículos.

La relación entre estos dos países se da con empresas como VinFast, FPT y proveedores de firmas como Nike y Adidas.

También existe interés de cadenas como Coppel, pues la empresa, con tiendas en territorio mexicano, importa calzado y ropa desde ese país para su venta en México.