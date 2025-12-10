Provoca Gusano Barrenador pérdidas por 700 mdd a ganaderos: CNOG; trabajan con SADER para erradicarlo

Ganado

A poco más de un año de la presencia en México del Gusano Barrenador del Ganado, e impacto económico para el sector ganadero en el país ha sido grave, pues las pérdidas económicas para los productores nacionales suman más de 700 millones de dólares como consecuencia del cierre unilateral de la frontera norte a las exportaciones.

Eso sin contar con los millonarios recursos invertidos para la prevención de la plaga y traslado de animales pues tan solo los costos derivados del tratamiento, movilización y medidas sanitarias tienen n impacto acumulado cercano a 3 mil millones de pesos para los ganaderos del sur del país, advirtió el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata.

El dirigente ganadero explicó que más de un millón 200 mil cabezas se han dejado de exportar tras la detección de esta plaga de la cual se han documentado más de 11,000 casos, con mayor concentración en Chiapas, Oaxaca, sur de Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

En conferencia de prensa, García de la Llata recalcó que la atención al gusano barrenador no solo implica medidas sanitarias, sino una “coordinación estratégica a nivel nacional” que involucra a gobiernos estatales, productores, asociaciones ganaderas, médicos veterinarios y autoridades federales.

En ese sentido destacó que la CNOG ya trabaja con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural ( SADER) y el SENASICA para fortalecer el “Sistema Nacional de Trazabilidad”, que permita identificar el origen de los casos de esta plaga, mejorar los controles en los embarques y actuar de forma inmediata cuando se detectan animales con miiasis.

“La trazabilidad dejó de ser un concepto futuro; hoy es un instrumento imprescindible para contener la plaga y garantizar el estatus sanitario del país”, afirmó.

El dirigente ganadero aseveró que la capacidad instalada para la vigilancia sanitaria —históricamente limitada— se ha reforzado con la apertura de nuevos puntos de inspección y con la incorporación de más médicos acreditados, lo que permitirá agilizar la movilización y reducir los tiempos de espera que actualmente enfrentan los productores.

Paralelo a ello se mantiene un diálogo directo con las autoridades estadounidenses para acelerar la reapertura de la frontera a las exportaciones bovinas.

LISTOS PARA EXPORTAR

Subrayó que el sector ganadero está listo para reactivar las exportaciones de ganado pues los estados exportadores de México cumplen con todas las medidas de bioseguridad y urgente regionalizar la decisión de cierre, pues la plaga no está presente en las zonas fronterizas.

“Estamos técnicamente listos para exportar; lo que falta es voluntad del gobierno de Estados Unidos para reconocer el estatus sanitario de los estados libres”, señaló.

El sector pecuario mexicano –agregó--se encuentra en un momento decisivo.

“La ganadería es motor económico de miles de comunidades rurales. Protegerla es una responsabilidad compartida. Si logramos mantener la disciplina sanitaria, fortalecer los controles y frenar la entrada desmedida de carne del exterior, México podrá superar esta emergencia y salir más fuerte”, afirmó

García de la Llata recordó que al no exportarse Ganado, e debe comercializar en territorio nacional por lo que criticó la sobreimportación de carne que pone en riesgo a la producción nacional.

De hecho alertó sobre las importaciones de carne desde países como Brasil, desplazando a proveedores tradicionales lo que pone en riesgo a 750 mil productores mexicanos.

Por ello, la CNOG propone un cupo máximo de 70 mil toneladas anuales para países sin tratado de libre comercio e hizo un llamado a todos los actores de la cadena a actuar con responsabilidad para enfrentar la emergencia sanitaria y económica.