Reforma a la Ley Monetaria: ¿habrá nuevos diseños en las monedas de 10 y 20 pesos?

Nuevas monedas en México: Así cambiarán las monedas de $10 y $20 pesos en México (@Juan_OrtizMX)

Con 89 votos a favor y 16 en contra, el Senado de la República, aprobó la emisión de nuevas monedas de 10 pesos con materiales distintos a los actuales.

La iniciativa de reforma a la Ley Monetaria busca modificar la aleación metálica de las monedas de 10 pesos para reducir costos de producción.

El cambio no alterará su apariencia, sus grabados, tamaño, forma, elementos de seguridad ni el diseño de su canto.

La medida, impulsada por la titular del Ejecutivo, pretende eficientar el costo de fabricación de las monedas, argumentando que el material propuesto es al menos 60% más barato, sin modificar el valor del dinero en circulación.





¿Cómo será la nueva moneda de 10 pesos?

La icónica moneda de 10 pesos cambiará únicamente en su composición, no en su diseño.

Mantendrá en el centro el círculo de la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego, así como el relieve del anillo perimétrico y el símbolo “$10” en la parte superior.

También conservará la leyenda “DIEZ PESOS”, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México “M°”.

El marco liso con gráfila escalonada tampoco se modificará.

La reforma propone sustituir la aleación de alpaca plateada del centro por acero recubierto de níquel, un material más económico y resistente, según análisis de la Casa de Moneda y la UNAM.





Habrá un nuevo diseño en la moneda de 20 pesos en conmemoración a Kukulkán

Con 395 votos a favor, 66 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo segundo que modifica el inciso b) del artículo 2º de la Ley Monetaria.

Con ello, se actualizan las características de la moneda de 20 pesos, regulada originalmente desde 1992.

De acuerdo a Talla Política, el nuevo diseño tendrá como motivo principal el Templo de Kukulkán, en Chichén Itzá.

Incluirá el símbolo “$20” con la leyenda “VEINTE PESOS”, así cómo el año de acuñación y la ceca “Мо”.

Entre los elementos de seguridad destacan el microtexto “CHICHÉN ITZÁ, TEMPLO DE KUKULKÁN – PATRIMONIO CULTURAL” y una imagen latente con el número 20.





Aumentará el tamaño del número y texto para hacer más fácil su reconocimiento

También se propone aumentar el tamaño del número y del texto para facilitar su lectura, especialmente para personas adultas mayores y con debilidad visual, además de adoptar una forma dodecagonal y un canto estriado discontinuo.

La actualización busca reincorporar la moneda de 20 pesos a la circulación nacional, estandarizando materiales y reduciendo costos, para que deje de ser solo una pieza coleccionable y vuelva a usarse en la vida cotidiana.